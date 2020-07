Le Bureau du conseil de la Fédération internationale de football (FIFA) a approuvé le règlement du plan d'aide destiné aux différentes instances nationales. Un trésor de guerre de 1,275 milliard d'euros qui doit permettre d'atténuer les conséquences financières de la pandémie de coronavirus.

Plus d'un million d'euros pour la FLF

(ER) - «Un montant cumulé de 1,5 milliard de dollars est mis à la disposition de la communauté du football (masculin, féminin, jeunes,...) via un mécanisme de subventions et de prêts encadré par des conditions strictes en matière de conformité», précise le communiqué de la FIFA.

Concrètement, la Fédération internationale stipule que chacune de ses 211 associations membres, dont la Fédération luxembourgeoise, et des six confédérations pourra bénéficier d'une subvention d'un million de dollars (environ 850.000 euros) «pour protéger et faire redémarrer le football». A cette somme, il faut ajouter aussi une aide de 500.000 dollars ( 426.000 euros) spécifiques au football féminin.

De plus, des prêts sans intérêts, pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars (4,2 millions d'euros) seront aussi proposés aux différentes fédérations. Le montant total sera disponible d'ici à janvier 2021.

Chaque fédération sera donc libre de gérer ce montant comme elle l'entend. Les associations «pourront notamment utiliser les fonds pour des activités telles que la reprise des compétitions, la mise en place de protocoles de retour au jeu, la participation des équipes nationales à des compétitions, l'embauche ou la réembauche de personnel, l'entretien des infrastructures ou encore les frais généraux d'ordre administratif», précise encore le communiqué de l'institution qui est basée à Zurich.

«Ce plan d'aide est un parfait exemple de la solidarité et de l'engagement dont le football est capable en ces temps si particuliers», a déclaré le président Gianni Infantino dont le mandat court jusqu'en 2023. Au cours des mois à venir, la FIFA compte accompagner ses différents membres (confédérations et associations) dans la mise en œuvre de ce vaste programme d'aide.

