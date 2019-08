La sélection luxembourgeoise accueillera son homologue serbe et son armada de vedettes le mardi 10 septembre (20h45) dans le groupe B des éliminatoires de l'Euro 2020.

Pluie de stars sur le Barthel le 10 septembre

Jean-François COLIN La sélection luxembourgeoise accueillera son homologue serbe et son armada de vedettes le mardi 10 septembre (20h45) dans le groupe B des éliminatoires de l'Euro 2020.

Le sélectionneur national de la Serbie, Ljubisa Tombakovic (66 ans) a dévoilé mercredi son cadre de 26 joueurs appelés à défier le Portugal (7 septembre), puis le Luxembourg (10 septembre) en éliminatoires de l'Euro 2020.

Sur les 26 joueurs choisis pour la grande première du sexagénaire de Belgrade, en poste seulement depuis le 2 juillet 2019, 19 émargent aux cinq grands championnats européens, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France.

Les têtes de gondole sont le milieu de Manchester United, Nemanja Matic, celui de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, ainsi que le Marseillais Nemanjy Radonjic, l'attaquant du Real Madrid Luka Jovic (ex-Francfort), l'expérimenté Aleksandar Mitrovic, de Fulham, et les défenseurs Aleksandar Kolarov (AS Rome) et Matija Nastasic (Schalke 04).

Si l'on y ajoute le capitaine de l'Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, le spectaculaire Dusan Tadic, on mesure, non seulement l'ampleur de la tâche qui attend les élèves de Luc Holtz, mais aussi le plaisir que prendront les spectateurs du Josy Barthel à voir évoluer pareille pluie de stars.

A 33 ans, l'arrière gauche de la Roma Aleksandar Kolarov (à g.) est un des anciens de la sélection serbe Photo: AFP

En outre, le successeur de Mladen Krstajic a aussi repris deux éléments du club-phare serbe, l'Etoile Rouge de Belgrade, qualifié pour les poules de la Ligue des champions. Le défenseur Marko Gobeljic et l'attaquant Milan Pavkov ont contribué à l'élimination des Young Boys de Berne d'un certain Christopher Martins en barrage.

Le Luxembourg et la Serbie sont côte à côte avec quatre points au classement actuel du groupe B éliminatoire de l'Euro. Les Slaves n'ont toutefois disputé que trois matches à ce jour, contre quatre pour les Roud Léiwen.

Le cadre de la Serbie

Gardiens: Marko Dmitrovic (SD Eibar/ESP), Boris Radunovic (Hellas Vérone/ITA), Predrag Rajkovic (Stade Reims/FRA).

Défenseurs: Marko Gobeljic (Etoile Rouge Belgrade), Aleksandar Kolarov (AS Rome/ITA), Nikola Maksimovic (SSC Naples/ITA), Filip Mladenovic (Lechia Gdansk/POL), Nikola Milenkovic (Fiorentina/ITA), Stefan Mitrovic (RC Strasbourg/FRA), Matija Nastasic (Schalke 04/ALL), Antonio Rukavina (FK Astana/KAZ), Uros Spajic (FK Krasnodar/RUS).

Milieux de terrain: Mijat Gacinovic (Eintracht Francfort/ALL), Filip Kostic (Eintracht Francfort/ALL), Darko Lazovic (Hellas Vérone/ITA), Adem Ljajic (Besiktas JK/TUR), Sasa Lukic (FC Torino/ITA), Nemanja Maksimovic (CD Getafe/ESP), Nemanja Matic (Manchester United/ANG), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome/ITA), Luka Milivojevic (Crystal Palace/ANG), Nemanja Radonjic (Olympique Marseille/FRA), Dusan Tadic (Ajax Amsterdam/NED).

Attaquants: Luka Jovic (Real Madrid/ESP), Aleksandar Mitrovic (Fulham FC/ANG), Milan Pavkov (Etoile Rouge Belgrade).