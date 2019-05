Plusieurs vieilles gloires du football international fouleront la pelouse du stade Jos Haupert le samedi 8 juin (18h) à l'occasion du match de gala opposant les Progrès Niederkorn Legends aux All Stars by ELA.

Pluie de stars au grand cœur sur Niederkorn

A l'occasion de son centenaire, le Progrès Niederkorn organise un match de gala, dont les bénéfices seront reversés à l'association ELA Luxembourg, au profit des enfants atteints de leucodystrophies.

Sur la pelouse du stade Jos Haupert à partir de 18 heures, l'équipe d'ELA sera composée d'anciennes vedettes du football international, invités par Jeff Strasser (44 ans, ex-international luxembourgeois (98 sélections) et actuel entraîneur du Fola Esch) et Louis Saha (40 ans, ex-international français, et, entre autres, FC Metz, Newcastle, Manchester United, Everton, Tottenham et Lazio Rome), parrains d'ELA.

Les Portugais Nuno Gomes (42 ans, 79 sélections et 29 buts avec le Portugal, finaliste de l'Euro 2004, et ancien joueur notamment de Benfica et de la Fiorentina) et Nuno Valente (44 ans, ex-international portugais qui a joué entre autres au FC Porto et à Everton) ont confirmé leur présence, au même titre que le Suisse Philipp Degen (36 ans, international helvète de 2005 et 2009 qui a porté les couleurs du Borussia Dortmund, de Liverpool, de Stuttgart et du FC Bâle).

Par ailleurs, finaliste de la Coupe du monde 2006 et double champion d'Angleterre 2005 et 2006 avec Chelsea, l'ancien défenseur français William Gallas (41 ans, 84 sélections chez les Bleus) sera aussi de la partie le samedi 8 juin à Niederkorn.



Cette joyeuse bande de quadragénaires (et du trentenaire Degen) seront accompagnés par les «locaux» Mario Mutsch (34 ans), recordman des sélections chez les Roud Léiwen (100) et qui a achevé la saison comme entraîneur intérimaire au Progrès Niederkorn avant d'intégrer le staff de la FLF cet été, ainsi que l'ancien... tennisman Gilles Muller (36 ans), ex-21e joueur mondial, vainqueur des tournois de Sydney et 's-Hertogenbosch en 2017 et tombeur de Rafael Nadal à Wimbledon où il avait atteint les quarts de finale en 2017 également.

Le programme des festivités le 8 juin à Niederkorn

10 heures: ouverture des portes / Tournoi de Teqball Corporate, écoles, clubs, associations

12 heures: tournoi Oldies Cup

16 heures: finales Teqball

16h45: finales Oldies Cup

17h15: lever de rideau Progrès - ELA enfants de moins de 13 ans



18 heures: match de gala Progrès Niederkorn Legends - All Stars by ELA