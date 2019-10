Cinq des sept rencontres de la 8e journée se sont soldées par un partage. Seuls le F91 Dudelange et l'US Hostert ont raflé les trois points. L'élite du football luxembourgeois va à présent observer une trêve internationale avant le retour aux affaires le 20 octobre.

Pluie de matches nuls sur la BGL Ligue

Défait la semaine dernière au Fola (0-2), le Progrès a laissé échapper deux points à domicile face à Mondorf. Alors qu'ils menaient 2-0 à l'heure de jeu, les hommes de Roland Vrabec se sont fait rejoindre dans l'ultime demi-heure suite à des réalisations de Nabli (72e) et de Mohammed sur penalty (85e).

Ce nul des Jaune et Noir permet au voisin differdangeois de rester sur la même ligne, suite au bon point ramené de la Jeunesse (1-1) samedi.

Avant le derby du 19 octobre (18h30) à Oberkorn (9e journée), le binôme de la Cité du Fer demeure à deux longueurs du leader, l'Union Titus Pétange, contraint lui aussi au partage des points à domicile contre Strassen (2-2). Une contre-performance pour Carlos Fangueiro et ses ouailles, qui avaient pourtant ouvert la marque très tôt (3e) par l'inévitable Artur Abreu.

Artur Abreu (en bleu ciel) trompe Ralph Schon, le gardien de Strassen, pour l'ouverture rapide de la marque en faveur du Titus Pétange Photo: Ben Majerus

La vague des matches nuls a aussi submergé le Verlorenkost, où le Racing et le Fola s'en sont retournés dos à dos (2-2). A l'inverse du match de Pétange, où le score était acquis à la pause, tout s'est joué dans les ultimes instants de la partie. Cédric Sacras croyait offrir la victoire au club doyen en inscrivant le 1-2 à la 78e minute, mais l'ultime sursaut des Ciel et Blanc de la capitale se cristallisait autour de l'égalisation signée Pit Simon à la 89e minute.

Avec seize points, le Fola reste aux basques du duo Progrès - FCD03 (17), et conserve deux points d'avance sur son voisin et rival de la Jeunesse (14).

Luca Duriatti (Jeunesse, à g.) et Younes Denai (FC Differdange 03, à dr.) n'ont pu se départager (1-1) samedi à la Frontière Photo: Fernand Konnen

Bien remis de ses émotions du jeudi en Europa League (défaite 1-4 contre Qarabag), le F91 Dudelange a déroulé en seconde mi-temps (4-0) face à la lanterne rouge rodangeoise, avec, au passage, un but du Joueur luxembourgeois de l'année frais émoulu, l'international Danel Sinani.

Grâce à ce succès, les champions en titre grimpent dans la hiérarchie à la huitième place avec dix points au compteur, soit un de plus qu'Hostert, victorieux de Rosport (2-0). Après cinq défaites initiales d'affilée, les sociétaires du Gréngewald alignent un troisième succès consécutif.

L'USR prend la tête en PH

Enfin, le duel de bas de classement entre Mühlenbach et Etzella s'est soldé par un... match nul, un but partout. Les deux adversaires avancent de concert avec sept unités, sur la même ligne que Rosport. Rodange reste à la traîne avec ses deux maigres unités dans la besace.

Par ailleurs, un étage plus bas, l'US Rumelange a pris les commandes de la Promotion d'Honneur, grâce à sa large victoire 1-6 à Medernach, couplée au surprenant revers (2-1) de Käerjéng à Mamer. Le Swift, ultra favori de la série, s'est fait accrocher (2-2) à domicile par le RM Hamm Benfica. Tous deux victorieux, Wiltz (4-1 contre Weiler) et l'US Esch (1-3 à Canach) gardent le cap avec quinze points au compteur, à une unité de Käerjéng et à trois du leader rumelangeois.

Les résultats de la 8e journée de BGL Ligue

Jeunesse Esch - FC Differdange 03 1-1

US Hostert - Victoria Rosport 2-0

F91 Dudelange - FC Rodange 4-0

Racing FCUL - Fola Esch 2-2

Progrès Niederkorn - US Mondorf 2-2

Union Titus Pétange - UNA Strassen 2-2

Mühlenbach - Etzella Ettelbruck 1-1

Le programme de la 9e journée

Samedi 19 octobre à 18h30

FC Differdange 03 - Progrès Niederkorn

Dimanche 20 octobre à 16 heures

BB Mühlenbach - US Hostert

Etzella Ettelbruck - Union Titus Pétange

UNA Strassen - Jeunesse Esch

US Mondorf - Racing FCUL

CS Fola Esch - F91 Dudelange

FC Rodange 91 - Victoria Rosport