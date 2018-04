Play-off pour Mahmutovic, banc de touche pour Gerson

Jeff Saibene et Bielefeld ont signé une victoire importante alors que Mario Mutsch a apporté son écot à la victoire de St-Gall deux buts à rien contre Vaduz. Laurent Jans et Waasland-Beveren ont battu le Lierse 3-2 et espèrent encore finir premiers du play-off 2 (groupe A). A noter également le premier but d'Eric Veiga en Ligue régionale Nord.