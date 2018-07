Les vacances se terminent pour Miralem Pjanic. De passage à Schifflange ces derniers jours, le milieu de terrain de la Juventus s'est fendu d'un passage par le stade annexe pour parrainer un tournoi de jeunes.

Pjanic: «Je reprends les entraînements ce dimanche»

Christophe NADIN Les vacances se terminent pour Miralem Pjanic. De passage à Schifflange ces derniers jours, le milieu de terrain de la Juventus s'est fendu d'un passage par le stade annexe pour parrainer un tournoi de jeunes.

«J'avais donné ma parole et c'est un plasir pour moi de revenir ici», a-t-il déclaré alors que les jeunes se bousculaient pour arracher un autographe ou un selfie.

Le temps d'une dernière soirée dans sa ville de coeur et «Miré» reprendra le chemin de Turin où il est attendu ce dimanche pour la reprise des entraînements. «Oui, j'ai hâte d'y être pour préparer une saison que j'espère encore meilleure que celle qui vient de se terminer. »

Miralem Pjanic a de nouveau été au centre de tous les débats cet été. A chaque mercato son nom circule. Chelsea et, dernièrement, le Barça, avaient ciblé le Bosnien. Mais encore plus que sa personne, c'est son club qui se retrouve au coeur de l'effervescence avec le départ de Gigi Buffon vers le PSG et la possible arrivée de Cristiano Ronaldo dans le Piémont.

Alors, bientôt un duo CR7-Miré à la Juventus?