Formé au FC Metz, Pit Simon (21 ans) a pris son temps pour faire son trou au Racing. Le défenseur est devenu l'un des piliers d'un club qui espère se qualifier une nouvelle fois pour l'Europe. Le déplacement au Fola s'annonce capital dans cette optique.

Pit Simon (Racing): «Je n'ai pas fait une croix sur l'étranger»

Pit, avant de retrouver le championnat ce dimanche, vous vous êtes inclinés (0-3) avec les Espoirs à Dublin. Que retenez-vous de ce match?

Que l'on n'a pas le même niveau. Ce qui est un peu normal au regard des clubs dans lesquels les Irlandais jouent. On a pu rivaliser athlétiquement, mais ça allait plus vite chez eux. Et ce, devant un stade comble qui les encourageait. Plusieurs garçons disputaient leur premier match Espoirs chez nous. On est tombé dans un groupe difficile mais c’est bien car ce sont des pays face à qui nous n'avons pas encore joué.

Vous avez été formé au FC Metz, mais vous êtes revenu au pays il y a deux ans. Comment l'aventure s'est-elle terminée en Lorraine?

Pas très bien. Je n'étais pas d'accord avec les conditions que l'on me proposait. J'avais eu l'occasion de partir en Allemagne ou en Angleterre, mais Metz s'y est opposé. Lors de mon avant-dernière saison, j'ai compris que je ne passerais pas professionnel. Je ne jouais pas en U19 national et j'ai été appelé en CFA. J'ai fait un bon match et le club a semblé tout d'un coup compter sur moi. Un peu tard.

N'avez-vous pas le sentiment d'avoir fait un pas en arrière en signant au Racing?

Non, je m'entraînais avec des jeunes à Metz puis je suis passé avec des adultes au Racing. Un groupe qui comprenait d'anciens pros. A la fin de la première saison, on gagne la Coupe puis on joue l'Europa League dans la foulée. Je n'aurais peut-être pas connu ça ailleurs.

C'est tout de même difficile de faire une croix sur le monde professionnel, non?

Je n'ai pas encore fait une croix. Je suis encore jeune. Tout est possible. Au début, c'est difficile de revenir au pays. Mais j'ai passé dix ans à Metz. Cela fait du bien de revoir la famille. Dans un internat, tu ne la vois pas souvent.

Revenons sur la BGL Ligue. Vous avez suivi ce Racing - Differdange (3-3) complètement fou du banc de touche. Une pointe de déception?

Non, c'est le choix du coach. Heureusement que l'on prend un point. Après le 1-0, on devait faire la différence. Le 1-1 nous a tués. Revenir à 3-3 avec deux joueurs en moins, c’est fou. J’ai sauté de joie comme les autres. On a déjà laissé filer suffisamment de points. On vise le Top 4, ça doit cesser!

La concurrence est féroce en défense chez vous. Comment la vivez-vous?

C’est toujours bien, ça fait avancer tout le monde. Le gars qui joue tout le temps ne se donne pas aux entraînements. Moi je n’ai pas trop joué les deux dernières années et je voulais du temps de jeu. Les premiers mois ont été difficiles au Racing.

Votre statut de «première licence» vous donne-t-il un avantage?

Non, je ne suis pas le seul. Même en défense. La première moitié de saison, j’ai joué de bons matches. Je n’ai pas eu trop de choses à me reprocher. Dans ce cas-là, je ne considère pas mon retour au pays comme un pas en arrière.

Frank Defays perpétue la tradition de Patrick Grettnich avec un système à trois défenseurs. Ou à cinq, c'est selon. Qu'en pensez-vous?

A Metz, j’avais déjà connu ça et je n’aimais pas trop. Ou alors jouer dans l’axe à trois. Maintenant, je suis habitué et j’apprécie. Je dois juste retrouver mes repères en sélection quand on repasse à quatre. A trois, ça m'arrive de me retrouver le long de la ligne de touche. On ouvre plus. A quatre, on demande à la charnière de fermer l’axe.

Vous êtes un défenseur qui ne prend pas beaucoup de cartons. Que cela vous inspire-t-il?

Bonne question. Si j’en prends trop, je serai suspendu. Je ne sais pas... Mais si un joueur adverse part seul au but, je n’hésiterai pas à le tacler même si je prends un rouge.

Dimanche, vous vous déplacez au Fola. Est-ce le bon moment pour le jouer?

Le Fola doit prendre des points, nous aussi. Ce sera un match intéressant.

Pour finir, peut-on connaître vos pronostics pour cette 18e journée?

Samedi à 16h



Dudelange - Strassen 2-0

Samedi à 18h

Mondorf - Titus 2-1

Samedi à 18h30

Differdange - Progrès 1-1

Dimanche à 16h

Rosport - Jeunesse 1-0

Fola - Racing 0-1

Hostert - Etzella 0-2



RMHB - Rumelange 3-0