La formation Leopard a annoncé ce lundi le départ du Diekirchois. A 22 ans, le coureur luxembourgeois a décidé de mettre de côté sa carrière de cycliste.

Pit Leyder tourne le dos au cyclisme

«Au cours des dernières années, j'ai eu la chance de poursuivre mon rêve de vivre ma vie de cycliste. Cela m'a apporté à la fois bonheur et satisfaction, mais à l'avenir, je ne veux plus vivre de cette façon. Le cyclisme m'a tant donné ; j’ai toujours eu les meilleures opportunités dans le sport et le meilleur environnement pour faire ce que j’ai le plus aimé. Des amitiés se sont nouées et c'est ce que je chérirai toute ma vie», a expliqué Leyder dans un communiqué transmis par Leopard.

«Je tiens à remercier tous les membres de la Fédération luxembourgeoise de cyclisme, de VC Diekirch, de Leopard Pro Cycling et également de la Team Cofidis au cours des derniers mois, semaines et années. Je suis très impatient de connaître le prochain chapitre de la vie», a-t-il conclu sans dévoiler ce dont sera fait son avenir.

Pit Leyder a porté le maillot de l'équipe Leopard au cours des quatre dernières années avec à la clé quelques jolies performances comme une 10e place aux Mondiaux juniors de Richmond, deux Top sur le Tour des Flandres Espoirs ou encore une 8e place sur la Flèche du Sud ainsi qu'une troisième place sur le SkodaTour de Luxembourg en 2018.

Depuis le 1er août, il avait rejoint l'équipe Cofidis en tant que stagiaire.