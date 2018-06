Pit Leyder a décroché ce dimanche à Unna en Allemagne le titre de champion du Luxembourg des U23 alors que Christine Majerus a terminé quatrième de l'OVO Energy Women's Tour.

Sport 2 min.

Pit Leyder sacré chez les Espoirs, Christine Majerus au pied du podium

Eddy RENAULD Le Tour de Suisse dans l'escarcelle de Richie Porte.

Pit Leyder a décroché ce dimanche à Unna en Allemagne le titre de champion du Luxembourg des U23 alors que Christine Majerus a terminé quatrième de l'OVO Energy Women's Tour.

Quel mois de juin pour Pit Leyder. Après avoir décroché la 8e place du classement final de la Flèche du Sud, le Diekirchois avait épaté la galerie sur les routes du Tour de Luxembourg avec à la clé une place sur le podium (3e) et le maillot blanc de meilleur jeune. Dimanche, l'aîné de la fratrie a ajouté une ligne à son palmarès en remportant le titre de champion national des Espoirs à Unna, en Allemagne.



Cette édition 2018 des championnats U23 était particulière puisqu'elle regroupait les meilleurs coureurs du Luxembourg, d'Allemagne et de Suisse. Le coureur de Leopard a devancé son équipier Luc Wirtgen et Colin Heiderscheid à l'issue des 169,6 km (16 tours de 10,6 km) dont l'arrivée a été jugée devant le château Opherdicke. En 2019, c'est la Suisse qui organisera ce "championnat des Trois Nations".



A propos de la Suisse, l'épologue de la boucle helvétique s'est joué dans le Tessin avec un contre-la-montre individuel de 34 km à Bellinzone remporté par Stefan Küng. La formation BMC a signé le carton plein puisque la victoire finale est revenue à Richie Porte. L'Australien, qui a concédé plus d'une minute à Küng, a conservé son maillot jaune, devançant au classement général le Danois Jakob Fuglsang (2e à 1'02") et le Colombien Nairo Quintana (3e à 1'12")

Ben Gastauer (Ag2r) a fini ce chrono à la 59e place, à 2'37". Au général final, le Schifflangeois termine 46e à 29'44".



En Belgique, Alex Kirsch a pris la 80e place (à 3'16") de l'Elfstedenronde disputé sur 196,3 km autour de Bruges. La victoire est revenue au Britannique Adam Blythe (Aqua Blue Sport). Quant à Laurent Didier, il était ce week-end au Danemark. Samedi, le Dippachois a fini 75e à 9'21" de son équipier Mads Pedersen, lauréat du Tour du Fyen. Par contre ce dimanche, le Luxembourgeois de la Trek-Segafredo a abandonné lors du GP Horsens Posten.



A noter encore la belle 9e place de Michel Ries lors du Tour d'Italie Espoirs. Le Luxembourgeois de la fornation Polartec-Kometa a décroché une place dans le Top 10, à 6'32" du lauréat de l'épreuve le Russe Aleksander Vlasov, mais aussi la 6e place dans le classement de meilleur jeune de l'épreuve.

Majerus quatrième à la suite des bonifications



L'Américaine Coryn Rivera (Sunweb) a remporté ce dimanche le classement final de l'OVO Energy Women's Tour dont la dernière étape, disputée sur 122,6 km entre Dolgellau et Colwyn Bay, a été enlevée par la Finlandaise Lotta Lepisto (Cervélo). Au côté de Rivera, on retrouve sur le podium la Néerlandaise Marianne Vos, 2e à 11" et la Britanique Danielle Rowe, 3e à 25".

Quant à Christine Majerus, qui occupait la 5e place du classement avant cette dernière étape, elle s'est finalement classée 4e à 27" de la lauréate, la championne nationale a mis à profit la dernière étape, à l'issue de laquelle elle a terminé 9e, pour devancer de 1" son équipière chez Boels-Dolmans Amy Pieters, finalement 5e du classement final. La Cessangeoise a disputé le dernier sprint intermédiaire et glané 1" de bonification.