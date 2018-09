Le duo Leyder-Tom Wirtgen participe ce lundi au chrono U21 mais pour le coureur Leopard, c'est surtout dans la course en ligne qu'il veut tirer son épingle du jeu.

Sport 1 4 min.

Pit Leyder: «Nous devrons effectuer les bons choix»

Eddy RENAULD Fin de saison pour Christine Majerus

Le duo Leyder-Tom Wirtgen participe ce lundi au chrono U21 mais c'est surtout dans la course en ligne que le coureur de Leopard veut tirer son épingle du jeu.

Les Mondiaux débutent officiellement ce lundi avec le contre-la-montre individuel réservé à la catégorie des Espoirs. Au sein de la délégation de la FSCL, Tom Wirtgen espère y signer un résultat probant après sa 4e place conquise l'an dernier à Bergen en Norvège (il s'était aussi classé 6e chez les juniors en 2014). Victime d'une chute sur le Tour de Moselle, le frère aîné Luc a été déclaré apte pour cette course.

Le nouveau coureur de WB Aqua Service s'alignera au côté de Pit Leyder, troisième du dernier SkodaTDL. «Physiquement, la forme est là. Déjà lors du Tour de l'Avenir, j'ai senti que les sensations revenaient et cela s'est confirmé sur le Tour de Moselle. Je suis prêt pour finir la saison sur une bonne note», déclare le coureur qui portera encore le maillot Leopard en 2019. «Le programme qu'il me propose correspond à ce que je veux faire. La collaboration avec Markus Zingen est excellente. Il n'y a pas de raison de quitter l'équipe cette année.»



Prévu dans un premier temps pour la course en ligne, Leyder va finalement doubler chrono et course en ligne. «Dans un premier temps, je pensais participer uniquement à la course en ligne mais l'entraîneur national (Christian Swietlik) m'a demandé de m'aligner dans le contre-la-montre. Je n'ai aucune ambition en termes de classement mais je vais donner le maximum. Je compte surtout prendre le départ avec l'idée d'accumuler de l'expérience.»

Le champion national 2019 est donc attendu lundi pour la course en ligne des Espoirs. Dixième chez les juniors en 2015 à Richmond, 10e cette année des Championnats d'Europe chez les U21, Leyder connaît l'ambiance particulière des compétitions internationales. Ce n'est pas le circuit sélectif et difficile d'Innsbruck qui va changer la donne. «On annonce un tracé difficile et physique mais cela me convient parfaitement. Lors de l'Euro, nous avons eu droit à un circuit semblable et j'ai signé une bonne prestation en finissant avec les meilleurs.»



Reste à voir comment les intérêts personnels et collectifs vont pouvoir cohabiter au sein de cette équipe Espoirs qui sera composée de Luc Wirtgen, Kevin Geniets et Michel Ries. «Nous alignons une belle équipe, cela n'arrive pas tous les ans. Il règne entre nous une excellente ambiance, c'était déjà le cas au Tour de l'Avenir et il y a quelques jours en Moselle. C'est un plus si on veut signer des résultats mais nous devrons effectuer les bons choix. Nous devons évoluer en équipe, cela ne sert à rien de rouler chacun pour une 30e place. Il faudra voir la forme de chacun. En théorie, Michel Ries est celui qui a les meilleures aptitudes de montagne. Ce sera très important de reconnaître le tracé, nous discuterons tactique durant la semaine», avance le Diekirchois qui s'était classé 141e et 106e en 2016 et 2017.



Christine Majerus renonce à la course en ligne

Après avoir décroché dimanche la médaille d'argent dans le chrono par équipes au coté de ses partenaires de Boel-Dolmans, la championne nationale a décidé de renoncer à la course en ligne, elle avait aussi prévu de ne pas s'aligner mardi dans le contre-la-montre individuel.

«Je n'ai plus participé à une épreuve depuis la 2e étape du Boels Ladies Tour fin août. Je n'ai pas pu me préparer correctement pour ces Mondiaux et j'ai donné le maximum ce dimanche. Vu la situation, je préfère terminer ma saison sur une médaille d'argent», explique la Cessangeoise. Le Luxembourg sera donc représenté samedi dans la course élites dames par Claire Faber et Anne-Sophie Harsch.



Le programme

Lundi 24 septembre

10h10: contre-la-montre individuel dames junior sur 20,2 km

14h40: contre-la-montre individuel messieurs sur 28,8 km

Mardi 25 septembre

10h10: contre-la-montre individuel messieurs juniors sur 28,5 km

14h40: contre-la-montre individuel dames élites sur 28,5 km

Mercredi 26 septembre

14h10: contre-la-montre individuel messieurs sur 52,5 km

Jeudi 27 septembre

9h10: course en ligne dames juniors sur 72,4 km

14h40: course en ligne messieurs juniors sur 138,4 km

Vendredi 28 septembre

12h10: course en ligne messieurs U23 sur 186,2 km

Samedi 29 septembre

12h10: course en ligne dames sur 162,3 km

Dimanche 30 septembre

9h40: course en ligne messieurs sur 265 km