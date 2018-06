Porteur du maillot blanc et troisième du classement général, le jeune coureur de Leopard (21 ans) a été l'incontestable révélation de cette 78e édition du SkodaTDL.

Sport 1

Pit Leyder: «J'ai tout donné»

Eddy RENAULD Porteur du maillot blanc et troisième du classement général, le jeune coureur de Leopard (21 ans) a été l'incontestable révélation de cette 78e édition du SkodaTDL.

Pour sa première participation au Tour de Luxembourg, Pit Leyder a signé quelques prestations de qualité comme ces résultats sur les étapes en ligne. A l'exception du prologue et de la 1re étape qui est arrivée à Hesperange, il a toujours fini dans le Top 10 (5e, 9e et 4e). Une impressionnante régularité.



Quant au classement général, il a toujours occupé une place dans le Top 20 et même mieux depuis vendredi à l'issue de l'arrivée à Schifflange où il a intégré le Top 10 avant de finir sur le podium lors de l'ultime étape. «Quel week-end, quelle semaine. Avec Leopard, on a toujours eu un maillot. Finir avec le blanc et le podium, c'est cool.»