«Pit Leyder correspond aux profils qu'on recherche»

Eddy RENAULD L'équipe Cofidis a dévoilé ce week-end les noms des deux stagiaires qui la rejoindront à partir du 1er août. Le manager français Cédric Vasseur attend beaucoup de ses jeunes éléments.

Douze mois après Michel Ries qui avait été retenu par disputer la fin de saison avec la formation Trek, c'est donc Pit Leyder, un autre jeune coureur de la relève luxembourgeoise, qui a été recruté par l'équipe Cofidis en tant que stagiaire.



Le Nordiste, qui sera accompagné dans cette aventure par le Français Eddy Finé , portera donc le maillot rouge de l'équipe nordiste durant la seconde partie de la saison. Un honneur et une belle occasion d'emmagasiner de l'expérience. «C'est une très bonne nouvelle. Ce sera de toute façon une belle expérience pour moi, d’autant que je n’ai pas encore fait beaucoup de courses chez les professionnels. Je vais essayer de donner une belle impression à l'équipe, de faire mon boulot le mieux possible», a commenté le Nordiste.

Actif chez Leopard depuis 2016, Leyder aligne depuis deux saisons des résultats réguliers. En 2018, outre son titre national chez les Espoirs, il s'était classé troisième du classement final du SkodaTour de Luxembourg et cette année, il a pris la 4e place du Tour des Flandres Espoirs, la 12 du classement général du Skoda Tour mais aussi une très belle 3e place lors des Championnats nationaux sur route (chrono et en ligne).



«Je suis très heureux d'avoir cette opportunité. Il s'agit d'un petit pas mais un important pas en avant dans ma carrière et je suis impatient de courir au niveau professionnel dans les mois à venir», poursuit ce garçon. Pour Markus Zingen, cette promotion est une excellente nouvelle pour Leopard et son coureur: «Nous sommes heureux pour Pit qu’il ait l’occasion de faire ses preuves. Nous lui souhaitons bonne chance et le stage aidera certainement Pit à s’améliorer encore plus pour les prochains défis».

«Ces deux jeunes éléments débarquent avec de solides références», estime Cédric Vasseur et le manager d'évoquer le Luxembourgeois: «Pit est un puncheur, capable de bien se débrouiller dans les classiques, il correspond aux profils qu'on recherche au regard des courses que nous disputons».



Le responsable de la formation ouvre à ses deux jeunes stagiaires «les portes pour qu'ils découvrent les coulisses de l'équipe» et « le cas échéant, de leur offrir un contrat professionnel». Un sacré défi et un joli challenge à relever.