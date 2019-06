Multiple championne du Luxembourg de karting, Zoé Knebler fait partie de la jeune garde du sport automobile. La tête bien sur les épaules, elle trace son chemin petit à petit en espérant un jour imiter son modèle, Dylan Pereira.

Sport 3 min.

Pit Lane: Zoé Knebler veut mener la vie dure aux clichés

Par Andy Foyen



Il est difficile d’imaginer meilleures prédispositions pour se lancer dans l’univers des sports mécaniques. En effet, Zoé Knebler n’a que quatre ans quand elle reçoit son premier karting. «Mon père a toujours participé à des courses de voiture. Il roulait en Toyota Yaris Cup. Quand j’étais petite, je l’ai accompagné à ses courses et j’ai voulu faire la même chose que lui», explique-t-elle. «Je devais avoir six ans pour obtenir une licence. Pendant deux ans, mon karting était à la cave. Tous les jours, je m’asseyais dedans en attendant impatiemment le jour où je pourrais enfin rouler.»

Zoé Knebler à l'âge de onze ans. Photo privée

Zoé Knebler n’a pas eu de peine à accéder aux sports mécaniques, mais elle fait figure de privilégiée. «Le sport mécanique garde la connotation "sport d’hommes". Il y a beaucoup de femmes qui n’osent pas se lancer à cause de ce cliché.» Elle nous a également confié que les choses évoluaient dans le bon sens: «Il y a de plus en plus de femmes, de filles et surtout de très jeunes filles qui commencent le karting. Petit à petit, on se rapproche d’une parité homme-femme.»

C'est à l’âge de six ans que la jeune Luxembourgeoise a pour la première fois goûté au bitume. Elle a commencé la compétition un an plus tard. Lors de ses premières années de compétition, elle s’est illustrée en décrochant une première place lors de la Winter Cup à Mondercange.



Zoé Knebler récompensée lors de la soirée du sport automobile en 2017. Photo privée

Trajectoires et freinage



Elle nous a relaté les difficultés auxquelles elle a dû faire face pour progresser. «Ce qui est compliqué au début, c’est appréhender les trajectoires. Ensuite, il faut également apprendre à retarder son freinage. C’était difficile, mais en s’entraînant régulièrement, on y arrive. »

Zoé fait alors déjà preuve d’une très belle pointe de vitesse. En 2014, elle est couronnée championne du Luxembourg à… 13 ans à peine. «J’ai accumulé pas mal d’expérience cette année-là», analyse-t-elle. «C’était la première année où je me retrouvais dans un véritable team.» Elle a également pris part à sa première manche de National Karting Series, en France.

Son meilleur souvenir reste sa première course en Championnat de France féminin. «J’avais de bonnes sensations. Je termine quatrième de la première course. Pour la deuxième, j’ai été disqualifiée injustement, soi-disant parce qu’il y avait une irrégularité au niveau de mon carburateur. Ils nous l’ont pris le temps de l’investigation et ils ne nous l’ont rendu que cinq minutes avant la dernière course. De cette manière, on ne pouvait pas aller en appel de cette décision. Mais, en plus, lors de la troisième course, nous avons remarqué que le carburateur était désormais sens dessus dessous. Le moteur ne "prenait" pas et j’ai été contrainte de terminer dernière.»



Zoé Knebler avec Kim Longhino, à Mirecourt, avant de tester un nouveau châssis. Photo privée

«Je veux faire du sport mécanique mon métier»

Toute cette affaire aurait pu la décourager pour la finale du dimanche, mais elle s’est montrée plus remontée que jamais. «Le dimanche, c’était donc également depuis la 23e et dernière place que je me suis élancée. Très vite, j’ai remonté tout le peloton pour me retrouver en sixième position. J’ai ensuite encore gagné deux places pour finir quatrième. C’était génial!», narre-t-elle avec enthousiasme.

La jeune championne luxembourgeoise rêve désormais de Porsche Mobile 1 Supercup ou de VW Golf Cup... mais après avoir assurer ses arrières au niveau des études. Photo: Twenty-One Creation

Aujourd’hui âgée de 18 ans, c’est toujours en karting que Zoé Knebler effectue ses tours de piste. Engagée dans le Championnat de Luxembourg (Groupe 1 – Catégorie Senior) ainsi qu’à La ligue du Grand Est, elle est également en lice dans le Championnat de France féminin et devrait participer à certaines courses de NSK.

Pour la suite, la native de Luxembourg-Ville entend abord se concentrer sur ses études et continuer le karting où elle espère «gagner encore l’une ou l’autre course prestigieuse» avant de faire le grand bond vers une autre discipline.



«J’aimerais bien faire comme Dylan Pereira et rouler un jour en Porsche Mobile 1 Supercup. J’aimerais bien aussi rouler en VW Golf Cup. Comme Dylan, je veux faire du sport mécanique mon métier», nous a-t-elle confié. Dylan Pereira est un modèle. Comme le pilote luxembourgeois, Zoé privilégiera les études avant de penser à ses ambitions sportives. Comme lui aussi, elle se donnera par après les moyens de réaliser ses ambitions.