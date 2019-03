A deux jours de la Journée internationale de la Femme, Pit Lane a décidé de rencontrer trois femmes qui ont le potentiel pour se faire un nom dans les sports moteur luxembourgeois. Véronique Grasges, Lynn Even et Kaya Gaul sont prêtes à le démontrer sur le terrain en 2019.

Pit Lane: Véronique, Lynn et Kaya, les symboles de la relève féminine

A deux jours de la Journée internationale de la Femme, Pit Lane a décidé de rencontrer trois femmes qui ont le potentiel pour se faire un nom dans les sports moteur luxembourgeois. Véronique Grasges, Lynn Even et Kaya Gaul sont prêtes à le démontrer sur le terrain en 2019.

Par Andy Foyen

Véronique Grasges: «Grandir ensemble»

Lors des dernières années, le nombre de copilotes féminines n'a cessé de croître. Le Luxembourg ne fait pas exception à cette règle. Véronique Grasges peut en témoigner. Cette infirmière diplômée de 24 ans, actuellement en spécialisation pour devenir ATM (assistante technique médicale) de chirurgie, nous explique son parcours . «Mon père (ndlr: Marcel Grasges) a toujours fait beaucoup de rallyes et il a été deux fois champion du Luxembourg. Depuis toute petite, j'ai baigné dans l'automobile. Je l'aidais quand il travaillait sur sa voiture», racontait-elle.

C’est en 2009 qu’elle fait son entrée officielle dans le monde de la course automobile, par le biais de rallyes de régularité et navigation, certains même à bords d’oldtimers. Elle a débuté le rallye «traditionnel» en 2016 avec le Rallye du Luxembourg, en devenant la copilote de Chris Koenig.

Après une belle 44e position au Rallye de Luxembourg 2016, le duo a continué à collaborer en 2017, ramenant toujours la voiture à bon port. Le meilleur résultat a été une 28e place à Uchtelfangen. En 2019, l'objectif de la jeune Luxembourgeoise est de poursuivre son apprentissage.





Chris Koenig et Véronique Grasges en action. Photo: Imagify

Pour Véronique Grasges, la saison 2019 commencera le week-end prochain avec le Rallye de Kempenich qui compte pour la Coupe des Rallyes.

Lynn Even: «Rien n'est impossible»

Lynn Even rêve de piloter en Nascar. Photo: Imagify

L'année dernière, à Foulain, elle a accroché une très belle troisième place. Cette année, elle tentera de remettre le couvert: «On va refaire le Grand-Est et ensuite, on va faire quelques manches du Championnat de France, à Salbris par exemple, et également une partie de l’IAME Series à Varennes, et puis encore la NSK».

Elle idolâtre Sebastian Vettel, mais c'est vers la Nascar que la pilote de Weis Kart Racing souhaite s'orienter. «J’aimerais bien rouler en Nascar plus tard. C'est certainement parce que j’admire beaucoup Gil Linster. Rien n'est impossible.»

Pour Lynn Even, c'est du côté de Mirecourt (Vosges), les 6 et 7 avril, que la Ligue du Grand Est commencera.

Kaya Gaul: «Courir pour le plaisir»

Kaya Gaul a débuté le motocross à 12 ans. Photo: Imagify

Le motocross luxembourgeois a le vent en poupe. Parmi les nombreux noms dans les différents classements, on retrouve celui de Kaya Gaul (14 ans). Comme souvent, c'est la famille qui a transmis à la lycéenne le virus de la moto. «C’est mon père qui m’a mise toute petite sur une moto. Nous étions sur un parking et nous nous amusions à en faire le tour. Il y a quatre ans, ma sœur a voulu commencer le motocross. Et il y a deux ans, j’ai décidé à mon tour de m’y mettre.»

En deux ans, elle a beaucoup appris pour terminer quatrième en catégorie 85 cc lors de l'opus 2018. La pilote de Kopstal se rappelle encore parfaitement ses débuts à Dudelange en 2017. «J’avais reçu ma nouvelle moto trois jours avant la course. Je n’avais encore jamais roulé avec , c’était à vrai dire ma première vraie épreuve de motocross. Je ne connaissais pas non plus la piste et j’étais très nerveuse. Mais j’ai pris le départ et tout s’est bien passé. C’est ce jour-là que j’ai réellement commencé la discipline.»

Sur un ton très mature, elle nous expose ses plans: «Je ne me suis pas fixée d’objectif pour la suite. Je vais courir pour le plaisir et si j’ai une opportunité, je me tiendrai prête».

Pour Kaya Gaul, la compétition reprendra les 6 et 7 avril du côté de Frankenthal, en Allemagne.