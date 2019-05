La Course de Côte d'Eschdorf, événement incontournable au pays, a vécu. Au volant d'une VW Fun Cup, Tania Flammang, tenante du titre du Championnat de Luxembourg des dames, s’apprêtait à se lancer pour la troisième fois à l'assaut des lacets du Nord. Rencontre.

Pit Lane: Tania Flammang sur sa montagne

Par Andy Foyen

Lorsque nous avons rencontré Tania Flammang, elle était en train de se préparer pour la première manche d'essais libres de la course d'Eschdorf. Elle commençait alors par expliquer sa passion pour le sport automobile: «J'ai toujours été fascinée par le sport moteur. Je suis souvent allée voir des slaloms et des courses de côte. Une personne de ma famille m'a alors proposé un jour de m'essayer à la Slalom Ladies' Cup. C'est ainsi que je suis moi-même entrée dans le monde du sport mécanique. C'était en 2015.»

C'est ainsi qu'elle a mis pour la première fois le pied à l'étrier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça lui réussit. Quelques mots suffisent pour le comprendre. Sa passion est communicative et se lit littéralement sur son visage. D'un point de vue résultats, Tania Flammang n'est pas en reste non plus. Triple championne de Luxembourg en 2018 (Coupe des dames, Coupe des débutants et Championnat de courses de côte catégorie voitures de compétition), elle s'est engagée dans un opus 2019 très chargé.

«Le sport mécanique luxembourgeois est trop refermé sur lui-même»

Très investie, Tania Flammang porte un regard très tranchant sur le sport mécanique luxembourgeois. «Personnellement, je crois que le sport mécanique luxembourgeois est trop refermé sur lui-même», regrettait-elle. «On devrait avoir plus d'évènements. On devrait également davantage travailler tous ensemble et se serrer les coudes pour le faire grandir. C'est le seul moyen pour obtenir plus de courses sur notre territoire. C'est en effet toujours regrettable que nous soyons toujours forcés d'aller si loin à l'étranger pour participer à des courses et pratiquer notre passion.»

Sa passion, c'est au volant d'une VW Fun Cup qu'elle la pratique. Ce choix de voiture sonnait comme une évidence pour la résidente de Fischbach. «Il y a environ 15 ans, j'ai assisté pour la première fois à une course de VW Fun Cup. J'ai tout de suite été séduite par ce modèle de voiture. Depuis lors, je savais que je voulais un jour en piloter une.» Cette voiture au look atypique a été conçue dans l'optique de courses sur circuit, comme en témoignent ses composantes. Elle est bâtie sur un cadre en treillis tubulaire. Son moteur est situé à l'arrière et cette voiture est également une propulsion. Sa carrosserie en polyester lui donne l'allure d'une coccinelle. Sa puissance est estimée entre 180 et 200 chevaux.

L'intérieur de la VW. Photo: Andy Foyen

En course de côte, ce petit bolide sort un peu de son élément. Une préparation rigoureuse est donc de mise. «La course de côte est une discipline pour laquelle il faut beaucoup se concentrer. Il faut connaître la piste par cœur et surtout on n'a qu’une seule chance. Lors des courses sur le circuit, si on perd du temps dans un tour, on peut se rattraper sur le suivant. Ici, ce n'est pas le cas», expliquait Tania Flammang. Une grande partie de sa préparation repose sur des reconnaissances par des vidéos avec une caméra embarquée. Elle regarde aussi bien les siennes pour repérer les endroits clés, que celles de pilotes plus chevronnés, pour apprendre à mieux appréhender les trajectoires.

«Mon unique but sera de me faire plaisir»

Arrivé le jour de course, plus question de faire beaucoup de tests. «Nous avons deux ou trois manches d'essai», expliquait-elle, «pour tester la voiture plus en détail, nous devons aller préalablement sur un circuit.» Mais une fois la compétition lancée, la seule chose qui compte réellement pour Tania Flammang, c'est le plaisir. «Mon seul objectif est d'amener ma voiture en un seul morceau au sommet. Dans ma catégorie, il y a des voitures avec près de 600 chevaux. Il sera très difficile de suivre le rythme. Ainsi, mon unique but sera de me faire plaisir.»

Pour la troisième fois au départ de la Course de Côte d'Eschdorf, sur ce tracé qu'elle qualifie de «très agréable» malgré des conditions très changeantes et une voiture qui n'a pas offert son meilleur rendement, elle a amélioré sa meilleure marque de plus de cinq dixièmes terminant 130e au général et quatrième de sa catégorie avec un temps de 1'14''390. Le vainqueur de cette année, le Suisse Marcel Steiner, a réalisé un temps de 49''833. Bien évidemment, entre le Prototype LobArt doté d'un moteur Honda du Suisse et la VW Fun Cup de la Luxembourgeoise, il n'y a rien de comparable. Sur la troisième marche du podium, Guy Demuth terminait premier Luxembourgeois.

Un petit bijou customisé jusqu'à l'extrême. Photo: Andy Foyen

Après cette unique manche nationale du championnat de course de côte, le programme de Tania Flammang va ressortir de nos frontières. Elle prendra part le week-end prochain au slalom sur le circuit de Chambley. Sa prochaine course de côte sera celle de Wolsfeld.