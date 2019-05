Le pilote luxembourgeois Steve Fernandes, secondé par le copilote belge Olivier Beck, au volant de la Skoda Fabia R5, rêvait d'un Top 10 à Antibes au Tour European Rally (TER). Mais des péripéties l'ont forcé à revoir ses objectifs à la baisse.

Pit Lane: Steve Fernandes entre le chaud et le froid

Par Andy Foyen

La dernière fois que Steve Fernandes s'était retrouvé dans un baquet, c'était lors du Condroz 2018, épilogue d'un duel Munhowen-Fernandes à nouveau haletant. Si le premier a décidé de remettre sa couronne en jeu sur le championnat national, le second s'est exporté sur le Tour European Rally. La première manche au programme était le Rallye de Cunnesi. Il a été annulé. C'était donc le Rallye d'Antibes qui ouvrait le bal. Steve Fernandes et Olivier Beck n'avaient pas eu l'occasion de tester leur nouvelle Skoda Fabia qu'ils avaient été directement chercher en République tchèque et devaient donc utiliser le shakedown à cet effet.



La loterie des pneumatiques

Ce qui caractérise le Rallye d'Antibes Côte d'Azur, c'est sa localisation. Comme son nom l'indique, son centre se situe sur le littoral, mais ses spéciales se déroulent dans la montagne. Qui dit montagne, dit également conditions changeantes. Le choix de pneus devient alors une loterie, à laquelle le duo Fernandes-Beck n'a pas gagné. Si les dix premiers sur la liste de départ ont bénéficié d'une piste sèche, ce n'est pas le cas du reste du plateau. Partis 16e, Fernandes et Beck avaient chaussé des pneus slicks. Ils s'en tirent néanmoins avec la quinzième place à l'issue des trois premières spéciales.

Armés de quatre gommes «pluie» et de deux slicks de rechange, au cas où, ils reprenaient la route dans l'espoir de remonter au classement. C'est d'ailleurs ce qu'ils font en signant un bon douzième chrono dans le col de Bleine. Mais alors qu'ils abordent la dernière spéciale de la journée, catastrophe. «J'ai heurté une grosse pierre et on a crevé», expliquait le Luxembourgeois. «Avec le brouillard, on n'a rien vu du tout. On a dû changer la roue sous la pluie. Nous n'avions que des slicks pour changer. On a alors traîné notre misère jusqu'à la fin de la spéciale.» Cette journée de samedi se terminait alors par une spéciale show de moins d'un kilomètre dans la périphérie directe de Nice. Steve Fernandes et Olivier Beck y signaient un bon Top 10, de quoi terminer néanmoins la journée sur une note positive.

Steve Fernandes a joué les équilibristes dans cet écrin. Photo: Bastien Roux

Des conditions dantesques

Les nuages de la veille n'avaient pas disparu le dimanche et une pluie d'abord fine s'abattait sans discontinuer. De plus, les spéciales étaient plus hautes encore que celles du samedi. Avec un rideau nuageux dense et très bas, c'est littéralement dans les nuages que les pilotes évoluaient, à l'image de la mythique spéciale du Col du Turini (1.600m) ce qui réduisait considérablement la visibilité.

Avec sa perte de temps de la veille, Steve Fernandes se résolvait à tester différents réglages pour préparer ses différentes échéances, comme il nous l'expliquait: «Parce que nous n'avions plus grand-chose à gagner, nous avons fait des tests pour changer différents réglages.» Mais malgré ces tests, le binôme gagnait quatre places pour se retrouver 14e, 5e du championnat TER.

Pour la dernière boucle du rallye, la pluie redoublait d'intensité. Les pilotes étaient alors lancés dans les étroits lacets de montagne avec une visibilité quasi nulle et un risque d'aquaplaning très élevé. Il ne faisait aucun doute que certains seraient piégés. Ce fut le cas de Yoann Bonato, alors leader du rallye (et également inscrit au championnat TER). Après sept kilomètres dans la toute dernière spéciale, il part à la faute cédant 37 minutes dans l'aventure, laissant la victoire à Yohan Rossel.



Steve Fernandes en profite pour gagner une place au classement TER, mais le pilote luxembourgeois aurait aussi bien pu tout perdre. Parti en aquaplaning, il perd le contrôle de sa Skoda et heurte violemment un pan de montagne. Dans l'aventure, il brise une jante et le réservoir d'huile de l'amortisseur. Il parvient néanmoins à reprendre la route après avoir changé de roue. Il perd une position au classement général du rallye, mais profite des problèmes de Bonato pour prendre la quatrième place du classement TER.

C'est donc sur cette note de trop peu que le pilote luxembourgeois et son copilote belge pénétraient sur le podium à Juan-les-Pins. «Avec une quinzième place, on ne peut pas être satisfait. Notre objectif était le Top 10. Sans ces deux soucis, on aurait pu l'atteindre. Mais avec des si… ». De son côté, Olivier Beck relativisait: «On a fait de bons chronos. On a trouvé un bon setup. Avec cette quatrième place, on prend des points. Le championnat est encore long et il faut prendre le maximum de points.»

C'est donc en quatrième position du championnat TER qu'ils aborderont la prochaine manche du côté de Ferrol en Espagne. Nous y verrons alors plus clair sur l'identité des pilotes et copilotes qui se disputeront la victoire finale du championnat.