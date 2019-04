Champion de Luxembourg des rallyes en 2010 et 2016 et pilote de l'année en 2016, Steve Fernandes a décidé de tenter l’aventure européenne avec le Tour European Rallye en 2019. Il a présenté sa nouvelle monture ce samedi à Ell.

Sport 5 min.

Pit Lane: Steve Fernandes à la conquête de l’Europe

Par Andy Foyen

FSport avait mis les petits plats dans les grands dans le garage Peugeot d'Ell. En vue de sa première saison complète sur le Tour European Rally (TER), Steve Fernandes avait convié ses fans, sponsors et journalistes afin d’y présenter sa voiture pour 2019: une Skoda Fabia R5. C'est dans un écran de fumée que la voiture tchèque a fait son entrée dans la salle de la présentation. Tout le monde a pu admirer sa sublime décoration dans différentes teintes de bleu. Elle faisait contraste par rapport au véhicule, plus sobre, de l’année dernière.

«Cette décoration me correspond à cent pour cent. L’année dernière, elle avait été faite en une petite heure. Nous étions sur la plage (à Antibes), nous avons rapidement disposé les autocollants sur la voiture et c’était fini. Cette décoration-ci a été beaucoup mieux préparée», explique Steve Fernandes.



Après trois saisons dont une victoire en 2016 et deux deuxièmes places en 2017 et 2018, Steve Fernandes a décidé cette année de faire une croix sur le Championnat de Luxembourg des Rallyes, organisé par l'ACL. Exit donc les duels Munhowen-Fernandes qui nous auront chaque fois tenus en haleine jusqu’à la dernière spéciale du Condroz, et bonjour l’Europe. «Tout le monde a maintenant compris qu’avec ce système de calcul de points, ça ne vaut pas la peine pour nous de continuer dans le championnat du Luxembourg. Pour 2019, on peut compter sur quelques sponsors de plus que l’année dernière. On en a profité pour s’exporter, histoire de découvrir quelque chose de nouveau.»



Et Fernandes d’enchaîner: «Au championnat de Luxembourg, certains rallyes sont au programme année après année pour des raisons budgétaires, ce que je comprends parfaitement. Mais après quelques saisons, cela devient lassant. Dans certaines épreuves, ce sont parfois exactement les mêmes spéciales qu’on roule chaque année. Cela n'a rien à voir avec du rallye. Le charme du rallye, c'est d'écouter son copilote. Si on connaît le tracé par cœur, ça n'a aucun sens.»

La saison TER passe par l’Italie (Rallye de Cuneesi), la France (Rallye d’Antibes qui reprend certaines spéciales mythiques du Monte-Carlo, comme le Turini), l’Espagne (Rallye de Ferrol), la Belgique (Omloop van Vlaanderen), la Roumanie (Rallye de Transylvanie) et la Suisse (Valais). Olivier Beck, le copilote de Fernandes pour cette aventure européenne ne cache pas sa hâte d’en découdre: «Antibes, on connaît. Le Valais, on ne connaît que le nom et … les raclettes. Par contre pour les autres épreuves, on ne connaît pas du tout. C'est très chouette de partir dans de nouvelles aventures. (…) Le but sera de gagner le championnat. On a fait tous les deux un régime et on affiche tous les deux 80 kilos. On a acheté des tablettes pour voir les vidéos de nos reconnaissances. On va se concentrer à 100% et on verra bien ce que cela donnera.»

La Skoda Fabia R5 est prête pour le Tour European Rally 2019. Photo: Andy Foyen

Au départ du rallye de Luxembourg



Rien n'a été laissé au hasard. La nouvelle Skoda Fabia R5 n'y fait pas exception. «La voiture de l’année dernière était déjà relativement récente. Celle-ci, nous sommes allés nous-mêmes la chercher à l’usine en République tchèque. Les amortisseurs et la boîte de vitesse sont différents de l'ancienne voiture. Avant chaque rallye, nous testerons la voiture avec un ingénieur de chez Skoda, je pense que tout ira bien», précise Fernandes.



Pour le lauréat de ce championnat TER, le premier prix est très intéressant. «Il s'agit d'une participation au rallye de Laponie sur une R5, le tout entièrement financé par le TER. Nous allons tout mettre en oeuvre pour l'atteindre », se réjouit Fernandes. Et Beck de continuer: «L'Arctic Rallye en Laponie serait la cerise sur le gâteau. On n’a jamais l’occasion en Belgique de disputer un rallye entièrement sur de la neige».

Que les amateurs luxembourgeois se rassurent, à côté de sa saison internationale, Fernandes sera bien présent au rallye de Luxembourg. «C'est une épreuve qui me plaît énormément. C’est à la maison. Tous tes copains, qui ne peuvent pas te suivre à l’étranger, sont présents et t’encouragent. Le rallye de Luxembourg est très agréable à faire. Il est possible que nous nous alignions sur l'une ou l'autre course si nous voulons changer un réglage ou en essayer un nouveau. Mais à l'heure actuelle, aucun autre rallye n'est au programme.»

La saison du binôme Fernandes-Beck débutera officiellement le 25 avril à Coni dans les Alpes italiennes. Le rallye de Luxembourg se tiendra quant à lui les 12 et 13 juillet à Hosingen (et dans ses environs).

Les choses sérieuses débuteront le 25 avril en Italie. Photo: Andy Foyen

