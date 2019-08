Pit Lane: Munster poursuit son apprentissage

Le pilote de rallye a pris part le week-end à son deuxième rallye WRC de l'année sur une Skoda Fabia R5 en Finlande. Son objectif était simple, apprendre, prendre du plaisir et avoir les honneurs du podium le dimanche à Jyväskylä.

Par Andy Foyen



Avec le rallye de Monte-Carlo et de Suède, le rendez-vous finlandais est l’un des plus attendus de la saison. Et pour cause, il ne laisse personne indifférent. Soit on l’aime, soit on le déteste, à l’image de Walter Röhrl qui avait lancé son célèbre «si j’avais voulu voler, j’aurais fait de l’aviation et non du rallye». Parmi les caractéristiques principales de l'épreuve finlandaise, on retrouve ses innombrables sauts. Sur certains, les cadors effectuent … plus de 60 mètres sans toucher le sol. Ils y restent en l’air pendant environ deux secondes. Ce qui impressionne également dans le Rallye de Finlande, c’est la vitesse. Sur certaines spéciales, les WRC sont à une moyenne horaire de plus de 130 kilomètres. C’est particulièrement impressionnant quand on prend en compte que le rendement de la terre, surface sur laquelle se déroule entièrement le rallye, est évidemment inférieur à celui de l’asphalte. Ajoutez à cela des lacs à perte de vue et vous obtenez un rallye qui impose indéniablement le respect. Pour les jeunes pilotes, c’est certainement l’endroit idéal pour apprendre, surtout pour les non-Scandinaves auxquels ce rallye ne réussit pas souvent.

Sur les traces d’Aly Kridel et de Nicolas Koob

Les pilotes luxembourgeois qui ont jadis participé à des épreuves du championnat du monde des rallyes ne sont pas légion. On retient surtout deux noms. Le premier est Aly Kridel, père. Il totalise neufs départs, tous au Monte-Carlo où il a signé une remarquable 16e place sur une Ford Escort MK 1 RS 2000 en 1976. Le second est le regretté Nicolas Koob, dit Néckel. Sur ses dix participations au Monte-Carlo, il a signé comme meilleur résultat une neuvième place en 1976 et 1977 sur Porsche 911. Il avait même réalisé l’exploit de remporter la spéciale entre Roquesteron et Bouyon, le 28 janvier 1977.

Actuellement en tête du championnat de Belgique junior et du championnat de Luxembourg des rallyes et septième du championnat d’Europe junior dans la catégorie deux roues motrices, Grégoire Munster sait qu’il lui faudra encore beaucoup de travail pour réaliser un jour un tel exploit.



Pour ses premiers tours de roue en Finlande, Grégoire Munster a été servi en rebondissements. Photo: Nikos Katikis

Une fin prématurée lors de première journée

Comme le veut la tradition, le rallye de Finlande commence le jeudi par une spéciale show. Dans la petite mise en bouche de 2,31 kilomètres, Munster signait le 8e temps de sa catégorie à 2"7 du leader. La première véritable journée (vendredi) commençait de la même manière avec une 8e place dans sa catégorie lors de l’ES2, suivie d'une très belle 6e position dans l’ES3, au coude-à-coude avec un certain Henning Solberg. Mais tout a basculé dans la troisième spéciale de la journée, lorsqu’il est resté bloqué dans un talus. Il y a endommagé sa boîte de vitesses. Une course contre la montre a débuté pour les mécaniciens qui devaient changer la boîte de vitesses et l’embrayage pour permettre à l’équipage Munster-Louka de se présenter au départ des spéciales du samedi. L’équipe BMA y est parvenue avec maestria.



Une reconversion possible en rallye raid

Oubliés les soucis du vendredi, Grégoire Munster et Louis Louka sont repartis le samedi dans le but de glaner un maximum d’expérience. Lors de la treizième spéciale, après un jump, le pilote luxembourgeois s'est réceptionné sur une grosse pierre, cassant le triangle ainsi que le cardan avant droit. Pilote et copilote se sont mués en mécaniciens pour changer le triangle et repartir. Ils n’ont perdu qu’une bonne vingtaine de minutes dans l’aventure. La Finlande est peut-être loin du Sahara, mais même ce rallye peut vite se transformer en Paris-Dakar. Ils ont roulé le reste de la matinée du samedi sur trois cardans. La fin de journée se déroulait finalement sans encombre et Munster signait même un excellent cinquième chrono.

Un dimanche sans histoire

La journée de clôture du rallye, aucun événement hors du commun n’est venu émailler la course du duo Munster-Louka. Mais quand on voit les péripéties auxquelles ils ont eu droit, on se dit que c’est une bonne chose. Ils naviguaient dans les mêmes temps que l’ancien pilote de WRC Henning Solberg. Cette performance, compte tenu du fait que Grégoire Munster n’avait encore jamais couru en Rallye WRC sur terre, est très encourageante pour la suite. C’est d’ailleurs ce que le jeune pilote veut retenir de son aventure finlandaise. «L'objectif était de prendre de l'expérience au plus haut niveau sur la terre et nous l'avons atteint», concluait-il. «Les journées à retenir sont celles du samedi et du dimanche. (…) Nous étions agréablement surpris de voir notre écart se réduire par rapport aux ténors de la catégorie R5. Il est passé de 2" par kilomètre à 1"2 par kilomètre entre la première et la dernière spéciale du dimanche. »

Grégoire Munster sera donc au départ du Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue avec un moral au beau fixe avant de retrouver son Opel Adam R2 sur le Barum Rallye en République tchèque.



Pas le temps de récupérer pour Grégoire Munster et son équipier. Le duo sera déjà à pied d'oeuvre ce week-end en Allemagne. Photo: Nikos Katikis

