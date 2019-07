Plus d’une semaine après les fameuses 24 Heures du Nürburgring, nous avons rencontré les différents protagonistes luxembourgeois pour tirer un bilan. Entre victoires et désillusions, nos Rout Léiwen ont marqué cet opus 2019.

Pit Lane: les rescapés de l'enfer vert

Par Andy Foyen

Le Nürburgring, avec sa redoutable «Nordschleife», a la réputation d’être le circuit le plus compliqué au monde, avec son tracé nord très étroit, bordé de verdure, et ses 170 virages répartis sur 25,947 km. Ajoutez-y un peloton de plus de 160 véhicules et laissez-le tourner pendant 24 heures et vous obtiendrez la course la plus difficile au monde.



Ce n’est pas Mike Schmit qui vous dira le contraire: «Un jour, un vieil homme m’a dit: "Si tu fais cent tours de la «Nordschleife», tu sais à peu près par où il faut aller, et après la 200e fois, tu peux commencer à anticiper les virages". Je ne peux que lui donner raison», assure le pilote luxembourgeois. «Chaque tour est différent du précédent. (…) Mon endroit préféré, c’est le virage du Tiergarten.»

Pour sa quatrième participation, le résident de Gonderange était au volant d’une Opel Astra unique. «A la base, c’était une Opel Astra OPC Cup, produite en 2013 en quatorze exemplaires», explique Schmit. «Elle a ensuite été complètement transformée pour le niveau TCR. Il n’en existe qu’une seule autre qui a subi les mêmes modifications. J’en suis naturellement très fier.»

L'Opel Astra n°94 de Mike Schmit dans le paddock du Nürburgring

En plus d’une voiture exceptionnelle, il pouvait compter sur une véritable dream team avec Michael Eichhorn, Raphael Hundeborn et Robin Strycek, le fils du tout premier champion du monde de DTM. 98e en qualifications, le quatuor s’élançait en troisième position de sa catégorie. Pendant la course, tout se déroulait très bien jusqu’au dimanche vers 6h10 (du matin), lorsqu’un feu s’est déclaré dans le compartiment moteur. Game over.

Des feux de camp et des feux d'artifice



Charles Oakes partage le même constat. Roulant sous bannière luxembourgeoise, il a joué de malchance lorsqu’une GT3 est venue percuter sa Porsche Cayman. Il était alors en deuxième place de sa catégorie. Par deux fois, les mécaniciens ont essayé de remettre la belle allemande sur pieds, mais il n’y avait rien à faire. Un problème électronique le forçait à rendre les armes.

Mais, outre l’abandon, toute l’atmosphère de cette course restera gravée dans sa mémoire. «Le nombre de spectateurs, c’était du jamais-vu. J’ai eu la chance de faire un relai dans l’obscurité totale. Et les spectateurs étaient phénoménaux. Il y avait des feux de camp, des feux d’artifice. C’était une expérience unique.»

Du côté des réjouissances, on citera notamment un doublé luxembourgeois dans la catégorie V5. Charles Kauffman a signé une deuxième place derrière Yann Munhowen, tous deux au volant d’une Porsche Cayman.

Le double champion de Luxembourg des rallyes revenait par la même occasion à ses premières amours: la course sur circuit. Il revient sur ses débuts: «Quand j’ai obtenu mon permis de conduire, je me suis acheté un kart d’occasion. J’ai commencé la compétition dans le championnat de France. En 2004, j’ai acheté une BMW, et j’ai participé au Youngtimer Trophy. Ce n’est qu’il y a quatre ans que j'ai commencé à rouler en rallye.»



Mais quid du Nürburgring? «Cette année, c’était ma sixième édition des 24 Heures du Nürburgring. La première, c’était en 2007 dans un équipage luxembourgeois avec Bob Kellen, Christian Franck et Gerry Schanen. Mais c’est la toute première fois que je remporte ma catégorie.»

Autre Luxembourgeois à combiner rallye et circuit, Alain Pier a fini en huitième position dans la catégorie Cup. Déjà inscrit pour le Rallye de Luxembourg, il y troquera sa BMW M240i pour une Opel Adam.

Le Luxembourg peut se targuer de deux autres victoires de catégorie. Carlos Rivas, actif en Deutsche Porsche Carrera Cup, a en effet remporté une belle victoire en catégorie V6, au même titre que Daniel Bohr et sa KTM X-BOX GT4 en Cup-X.

Au classement général, le premier Roude Léiw est un certain Steve Jans. Le résident de Rambrouch se classe douzième en Porsche 911 GT3, et quatrième parmi les équipages Pro-Am.

La Porsche Cayman de Yann Munhowen à l'arrivée des 24 Heures

Que ce soit Mike Schmit, Charles Oakes ou Yann Munhowen, l’envie de se représenter au départ dans l’Eiffel pour l’édition 2020 est grande. Pour ces trois protagonistes, les 24 Heures du Nürburgring marquent toujours un évènement majeur de la saison.

L’année prochaine, elles se tiendront un mois plus tôt que cette année-ci: c’est en effet les 24 et 25 mai que les pilotes en découdront à nouveau dans l’enfer vert.