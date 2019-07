Il y a onze jours, Steve Fernandes sortait violemment avec sa Skoda Fabia R5 lors du Rallye de Luxembourg. Samedi, il a pris la sixième place du Rallye de Ferrol en Espagne et pris du même coup la tête au Tour European Rally (TER).

Pit Lane: la folle semaine de Steve Fernandes

Il y a onze jours, Steve Fernandes sortait violemment avec sa Skoda Fabia R5 lors du Rallye de Luxembourg. Samedi, il a pris la sixième place du Rallye de Ferrol en Espagne et pris du même coup la tête au Tour European Rally (TER).

Interview: Andy Foyen

Steve, que s'est-il passé au Rallye de Luxembourg?

Steve Fernandes: «Nous avons pris le départ du Rallye de Luxembourg pour le gagner. Marijan Griebel est un excellent pilote et notre seule chance était d'être à l'attaque du premier au dernier kilomètre. Nous avons commis l'une ou l'autre erreur dans la première spéciale, mais malgré tout, nous n'accusions qu'un retard de trois secondes. Cela a confirmé que jouer la gagne était possible. Dans la deuxième spéciale, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. On a glissé contre un talus, on s'est retrouvé sur de l'herbe qui était mouillée, et avec nos pneus slick, notre voiture a gagné davantage de vitesse avant de terminer sa course dans les arbres. On est sorti à près de 200 km/h.

Il y avait de gros dégâts sur la Skoda Fabia R5...



Nous avons heurté trois arbres. Les deux flancs de la voiture étaient à refaire. Mais bonheur dans le malheur, d'un côté, nous nous en sommes sortis indemnes et d'un autre côté, le châssis était intact. On a eu de la chance. Nous nous sommes mis à la recherche de pièces pour réparer la Skoda. Pour une bonne partie, nous les avions sous la main, pour les autres, il fallait aller les chercher au plus vite.

C’est donc une course contre-la-montre qui a commencé.

Oui, exactement. Le jour même de l'accident, cinq hommes travaillaient déjà sur la voiture pour la réparer. Nous étions encore en effectif réduit parce que nous assurions l'assistance d'autres voitures au Rallye de Luxembourg. Le samedi, l'auto était déjà en pièces détachées. Notre ingénieur supervisait le tout en dressant, dans un premier temps, la liste des pièces à remplacer, puis en s'assurant de la conformité des numéros de série pour les nouvelles pièces. Il m'a ainsi permis de gagner beaucoup de temps parce qu'en général, c'est mon rôle. J'ai donc pu, dès le dimanche, organiser les pièces dont on avait besoin, et lundi, mon équipe est partie chercher les pièces en Belgique et aux Pays-Bas. Au total, nous étions une bonne douzaine au travail pour remettre la Skoda sur pied. Le même jour, les carrossiers étaient à l'œuvre et ils ont dû travailler jusqu'à onze heures du soir. Le mardi enfin, nous avons tout assemblé et le soir, on partait pour l'Espagne. Il y avait 2.000 km. A la base, nous voulions partir avec le camion le lundi soir. Mais comme nous ne sommes partis que le mardi et qu'il était impossible d'arriver à temps avec la restriction de temps de conduite des conducteurs de poids lourds, nous sommes partis en camionnette. Mais cette dernière est bien moins confortable que le camion. Il y a en effet des lits dans le camion et on peut dormir un peu pendant le voyage ce qui n'est bien sûr pas le cas de la camionnette.

N'était-ce pas trop difficile de se remettre dans le bain pour le Shakedown?

Un tel accident n'a pas vraiment de conséquence sur moi, aussi longtemps que mon copilote et moi ne sortons pas blessés. Si j'avais pu, j'aurais sauté dans une autre auto pour continuer le Rallye de Luxembourg. Au Shakedown, nous avons tout de suite trouvé un bon rythme. Le grip étant beaucoup plus élevé qu'au Luxembourg, nous avons dû modifier les réglages. Nous en avons testé certains qui, à ma plus grande surprise, ont parfaitement fonctionné. Nous étions bien préparés pour le rallye.

Vous aviez beaucoup à gagner au Rallye de Ferrol, aucun des pilotes qui vous ont devancé à Antibes n'était présent. Ces absences vous ont-elles surpris?

Ce n'est pas surprenant que ceux qui étaient à Antibes ont zappé le Rallye de Ferrol. Il faut toujours prévoir un budget conséquent pour de telles épreuves aux quatre coins de l'Europe. Même pour les pilotes du sud de la France, le Ferrol, ce n'est pas la porte à côté.



Vous terminez sixième du Rallye de Ferrol, troisième parmi les participants au championnat TER. Vous en profitez pour prendre les commandes au général. Que pouvez-vous nous dire à propos de votre week-end?

Le parcours était totalement différent de celui d'Antibes. Les spéciales y étaient très longues et n'étaient parcourues qu'une seule fois. Le tracé était extrêmement rapide avec des sauts, beaucoup de virages à prendre à la corde et le tout souvent en aveugle. Nous savions dès notre engagement que nous ne pourrions jouer qu'une place d'honneur, derrière des équipages locaux qui connaissent le terrain par cœur. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons réalisé. On aurait pu faire de meilleurs temps, mais on aurait pris trop risques à mon goût. On voulait marquer des points et ramener la voiture à l'arrivée pour remercier mes gars qui ont travaillé d'arrache-pied pour la remettre en état de marche (NDLR: l'organisation du rallye n'est pas restée insensible à cet exploit et a décerné le Team Spirit Award à toute l’équipe).



Votre prochaine échéance est prévue lors du premier week-end de septembre du côté de Roulers en Belgique. Pouvez-vous nous en dire plus?

L'Omloop est l'un des seuls rallyes nationaux belges auxquels je n'ai jamais participé. On peut le comparer au rallye d'Ypres. C'est plat, c'est glissant. C'est un type de parcours que je trouve très ennuyant. Mais bon, on va tout donner pour défendre notre première place.



Le staff et les mécaniciens ont accompli un travail de titan pour offrir à Steve Fernandes une voiture compétitive.

Les résultats

Rallye de Ferrol (Championnat TER)

6. Steve Fernandes (LUX) et Olivier Beck (BEL) Skoda Fabia R5 (3e TER)

Rally di Roma Capitale (Championnat ERC)

36. Grégoire Munster (LUX) et Louis Louka (BEL) Opel Adam R2 (5e ERC 3 Junior)



Autocross à Saint Georges de Montaigu (Championnat d'Europe d'autocross)

Buggy 1600

43. Max Schanen Dos Santos

47. Kevin Peters

Buggy Junior

10. Bob Schanen Dos Santos

Deux heures de Barcelone (Le Mans Cup)

LMP3

1. François Kirmann (FRA) et Laurents Hörr (GER) - DKR Engineering (LUX)

6. Nicolas Mélin (FRA) et Gary Hauser (LUX) - Racing Experience (LUX)

8. Marcello Marateotto (CHE) et Marco Cencetti (ITA) - DKR Engineering (LUX)

Le programme du week-end prochain

Porsche Mobil One Supercup à Hockenheim (GER)

N°3 Dylan Pereira (Momo Megatron Lechner Racing)

Rallye de la Plaine (FRA)

N°22 Mike Souvigné et Joëlle Wiltgen sur Renault Clio R3

Championnat espagnol de Superbike à Valence

N°23 Chris Ponsson et N°72 Chris Leesch



Stock-car à Alzingen https://www.stock-cars.lu/die-teams/aktuelle-vereine/

Course de tondeuse à gazon à Sembach (Allemagne)