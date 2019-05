La première manche du Championnat luxembourgeois des rallyes s'est tenue le week-end dernier lors du Rallye de Wallonie. Auteurs d'une formidable 22e place, Bob Kellen et Nathalie Hoffmann ont fait parler la poudre devant un binôme Munhowen-Lanners malchanceux.

Sport 1 5 min.

Pit Lane: Kellen se régale, Munster se rassure

Grégoire Munster, qui préparait le Rallye des îles Canaries, est le premier leader du classement pilotes

La première manche du Championnat luxembourgeois des rallyes s'est tenue le week-end dernier lors du Rallye de Wallonie. Auteurs d'une formidable 22e place, Bob Kellen et Nathalie Hoffmann ont fait parler la poudre devant un binôme Munhowen-Lanners malchanceux.

Par Andy Foyen



Un rallye très relevé

Avec 22 R5 au départ, tout le monde savait qu'il serait très compliqué de terminer parmi les vingt premiers. Au volant de son "Evo 8", Yann Munhowen, secondé par Steve Lanners, a bien tenter de titiller les voitures les plus puissantes en profitant des conditions météorologiques très délicates. Du côté de Bob Kellen et de Nathalie Hoffmann, on a essayé de pousser la Ford Escort MKII à son maximum pour remporter la catégorie. Ce n'était pas évident, puisque deux anciens champions de Belgique, Hubert Deferm et Robert Droogmans se dressaient sur la route du Luxembourgeois.



En ce qui concerne l’équipage Munster-Louka, on est parti prudemment. Victime d'une sortie de route à 153 km/h du côté de Tielt, le duo a d'abord dû faire le plein de confiance avant de venir éventuellement se mêler à la lutte avec Guillaume Dilley , le vice-champion de Belgique 2015, qui faisait son grand retour sur une Peugeot 208 R2 de chez … FS-Sport.



Guillaume Dilley en action Photo: Christophe Dupont

Spectacle sur l'Esplanade

Le Rallye de Wallonie est le dernier rallye en Belgique couru sur trois jours. Le vendredi est traditionnellement consacré à la spéciale Show de la Citadelle de Namur. Devant bon nombre de spectateurs, la Peugeot deux roues motrices de Steve Fernandes démontrait toutes ses qualités en battant certaines R5. En signant une belle 19e place au cumul des deux manches, Guillaume Dilley terminait cette journée juste devant l'Evo de Munhowen, loin d'être un grand fan de ce genre de spéciales. Munster récupérait rapidement son rythme et nous gratifiait même de deux jolis passages sur trois roues. Bob Kellen se muait en roi de la glisse et prenait la deuxième place de sa catégorie.

Bob Kellen et de Nathalie Hoffmann ont largement dominé leur catégorie. Photo: Nikos Tsaknias/Mk2 Racing Photography

Bob Kellen alias Richard Dean Anderson

La journée du samedi commençait très mal. La première spéciale a dû être annulée parce que des habitants hostiles au rallye avaient volontairement déversé de l'huile sur la piste, mettant en danger les différents équipages. Du côté des Luxembourgeois, Bob Kellen était le premier à rencontrer des ennuis. Victime d'un problème de boîte de vitesse sur le routier, il était à deux doigts de jeter l'éponge. Mais digne d'un épisode de MacGyver, il trouvait la panne et parvenait à la réparer le long de la route avec les moyens du bord. Entre-temps, Munhowen débordait logiquement Dilley. Munster, auteur de chronos époustouflants, faisait de même.

Après une deuxième boucle stable, le sort allait toucher les champions en titre de plein fouet. Yann Munhowen et Steve Lanners étaient contraints à l'abandon, impossible de démarrer l’Evo. Munster n'était pas non plus épargné par les ennuis. Il était surpris par un passage abrupt du gravier à l'asphalte et il cervait un pneu. Dans l'aventure, il perdait beaucoup de temps et était contraint de céder la première place de la catégorie à Guillaume Dilley et FS-Sport. De son côté, Bob Kellen et Nathalie Hoffmann ont passé une fin de journée plus tranquille, solidement installés en tête de leur catégorie.

Yann Munhowen, secondé par Steve Lanners, a connu quelques ennuis mécaniques durant le rallye. Photo: Christophe Dupont

Munhowen repart en Rallye 2

Du côté des mécaniciens de Yann Munhowen, on a trouvé assez rapidement l'origine des caprices de la Mitsubishi. Il s’agissait d’un souci de capteur moteur. Il n'avait malheureusement pas sur place une pièce de rechange mais dans un bel élan de solidarité, Benoît Blaise lui est venu en aide et l’Evo a pu reprendre la route le dimanche en Rallye 2.

Après les incidents de la veille, Grégoire Munster et Louis Louka repartaient au combat et reprenaient la première place en R2 à Guillaume Dilley. Bob Kellen, de son côté, s'offrait une grosse chaleur. Il sortait de la route et heurtait un poteau à l'avant gauche. Plus de peur que de mal, puisqu'il repartait après avoir seulement concédé une minute trente. Au service suivant, ses mécaniciens se mettaient en évidence en réalisant la géométrie de la voiture en moins de 30 minutes.

Pour la dernière boucle de quatre spéciales, les places n'évoluaient plus. Grégoire Munster (18e du classement général) signait une nouvelle victoire dans la catégorie Junior et remportait également la catégorie R2 devant la Peugeot de FS-Sport pilotée par Guillaume Dilley (19e). Malgré leurs soucis, Yann Munhowen et Steve Lanners parvenaient à décrocher la troisième place de la catégorie et la 49e place au général. Bob Kellen et Nathalie Hoffmann, quant à eux, signaient une belle 22e place au général et une nouvelle démonstration dans leur catégorie.

Les résultats de week-end

Karting à Biesheim (Ligue du Grand Est)

Cadets: 1. Sam Even, 9. Pol Leytem

KZ2 Masters: 6. Alain Berg

Masters: 2. Gilles Leyers

Nationale: 1. Lynn Even, 4. Enzo Richer, 6. Damien Borges Marques

Les événements à venir (week-end des 4-5 mai)

Rallye des îles Canaries (European Rallye Championship)

N°39 Grégoire Munster (LUX) & Louis Louka (BEL) Opel Adam R2

Rallye de Birkenfeld (Coupe de Luxembourg des Rallyes)

Georges Goedert (LUX) & Yves Freichel (LUX) Subaru Impreza WRX STI

Claude Floener (LUX) & Lionel Rasquin (LUX) Peugeot 206 RC

Andy Schaus (LUX) & Jens-Erik Brack (GER) Opel Astra

Chris Koenig (LUX) & Véronique Grasges (LUX) Citroën Saxo

Thierry Schloesser (LUX) & Joel Duton (LUX) Ford Escort MKII

Daniel Leyers (LUX) & Jürgen Krieg (GER) Renault Clio 3 RS

Eric Thill (LUX) & Romy Moes Peugeot 208 R2

Course de Côte d’Eschdorf (Championnat de Luxembourg des courses de côtes)