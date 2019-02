Pour son entrée en lice au Championnat de Belgique junior, Grégoire Munster a démontré l’étendue de son talent pour s’imposer ce week-end au rallye de L’Haspengouw. Il montre par la même occasion qu’il sera le principal favori à sa propre succession.

Sport 4 min.

Pit Lane: Grégoire Munster sans partage

Pour son entrée en lice au Championnat de Belgique junior, Grégoire Munster a démontré l’étendue de son talent pour s’imposer ce week-end au rallye de L’Haspengouw. Il montre par la même occasion qu’il sera le principal favori à sa propre succession.

Par Andy Foyen

Un début de saison marqué par le Monte-Carlo

A la différence de la majorité de ses adversaires, Grégoire Munster débarquait du côté de Landen avec quelques kilomètres à son compteur. Vainqueur du Rallye de Dévoluy en fin d’année dernière, il avait entamé sa saison 2019 par le prestigieux Rallye du Monte-Carlo à bord d’une Skoda Fabia R5. Il y réalisait directement de très bonnes performances, signant à deux reprises le quatrième temps de spéciale de sa catégorie. Une petite erreur lors de la onzième spéciale mettait pourtant un terme à son remarquable parcours.

Un règne sans partage

A la différence du Monte-Carlo, c'est en Opel Adam R2 que Grégoire Munster allait défendre ses chances en Hesbaye flamande. Quatre autres pilotes ont tenté de prendre meilleur sur le Belgo-Luxembourgeois. Le plus redoutable a sans doute été le dauphin de la saison dernière, Tobias Brüls et sa Peugeot 208.

Le début de rallye était très disputé. Signant le meilleur temps lors de la première spéciale pour un dixième de seconde, Grégoire Munster doit faire face à un Valentin Vertommen bien inspiré. Le premier coup de théâtre intervient lors de la troisième spéciale, au moment où Tobias Brüls se rate à la réception d’un saut et termine sa course en tonneau dans un champ. L'équipage s’en sort indemne, fort heureusement. Munster, lui, porte un premier coup de semonce prenant ses distances avec le reste de la meute et terminant la première boucle avec une avance de 42 secondes sur Vertommen. La suite du rallye ne devient alors qu’une formalité, d’autant plus que Vertommen est contraint de jeter l’éponge après la deuxième boucle. Signant systématiquement les meilleurs temps de sa catégorie, c’est triomphant que Munster revient dans les rues de Landen en fin de soirée. Il termine sa démonstration avec plus de trois minutes d’avance sur Mazuin, deuxième, et Snaet, troisième de la catégorie junior.

Grégoire Munster sera engagé par Opel Motorsport sur l'European Rally Championship. Photo: Timothy David

Quelle suite pour l’équipage Munster-Louka?

Comblé, Munster débriefe son rallye. «Pour le Championnat d’Europe, il va falloir être dans le coup directement. L'idée était de ne pas gérer et de toujours continuer sur un gros rythme pour aller chercher les points scratch qu’on a en championnat junior (ndlr: le pilote reçoit un scratch point par temps scratch)», expliquait le jeune pilote. «C'était un rallye amusant et parfait pour nous du début à la fin. La voiture marchait bien et Louis a fait un super boulot et le rythme était là, donc on est contents.»

En effet, fraîchement engagé par Opel Motorsport comme pilote, Munster sera aligné par la marque allemande sur le championnat ERC (European Rally Championship) Junior dont le premier rallye se tiendra du 21 au 24 mars aux Açores. Toujours au volant de son Opel Adam, il tentera également de reconduire son titre de champion de Belgique Junior.

Enfin, d’autres piges en WRC ne sont pas à exclure. «Nous avons comme objectif d’essayer de compléter notre programme avec deux voire trois autres manches de WRC 2. On avait prévu d’essayer de faire la Corse, le Rallye d’Allemagne et le Rallye de Catalogne. Malheureusement, ça coûte beaucoup d’argent et il faut trouver les budgets. On a lancé un crowdfunding et tout le monde peut y contribuer dans le but de nous soutenir et de réaliser ce projet international.»

Les prochaines échéances du Belgo-Luxembourgeois arriveront à terme en mars, avec en premier plan le Herock Spa Rally et sa mythique «Clémentine», le week-end du 16 et 17 mars, juste avant la première manche du Championnat d’Europe Junior qui se tiendra aux Açores.

Les résultats

Rallye de l’Haspengouw

Général

Kris Princen - Peter Kaspers 1h21'15"3

14. Grégoire Munster - Louis Louka + 9'08"5 (1er Junior)

BNL Karting Series Kick-off in Genk

OK/OKJ

Qualifications: 1. Gilles Stadsbader 52"006

4. Maxime Furon-Castelain +1"968 (2e OKJ)

Course 1 : 1. Gilles Stadsbader 11'27"685

Maxime Furon-Castelain +27"598 (1er OKJ)

Course 2: 1. Gilles Stadsbader 14'13"769

Maxime Furon-Castelain +26"200 (1er OKJ)

Confirmation de résultats

La direction de course des Legend Boucles de Bastogne a publié ce dimanche les résultats officiels.

Legend: 15. Aly Kridel-Daniel Hack

Challenger: 32. Jean-Pierre Lequeux-Ana Cervera

Classic: 5. Patrick Lambert-Yves Noelanders

70. Etienne Heirens-Armand Doijen

Breaking news

Le jeune pilote de karting, Maxime Furon-Castelain (11 ans), représentera le Luxembourg au prestigieux Trophée Académie FIA Karting 2019.