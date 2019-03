Grégoire Munster et Gil Linster, en quête d'apprentissage, ont plongé dans l'inconnu pour leur entame de saison internationale. Sur les pistes gravillonneuses des Açores ou sur l'Oval de Venray, les deux pilotes ont vécu des expériences bien particulières.

Sport 5 min.

Pit Lane: Grégoire Munster et Gil Linster en terre inconnue

Grégoire Munster et Gil Linster, en quête d'apprentissage, ont plongé dans l'inconnu pour leur entame de saison internationale. Sur les pistes gravillonneuses des Açores ou sur l'Oval de Venray, les deux pilotes ont vécu des expériences bien particulières.

Par Andy Foyen

Pour progresser, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Ce principe est bien connu chez Grégoire Munster comme chez Gil Linster. Pour le premier, la semaine ne fut pas de tout repos. Vainqueur dimanche au forceps à Spa, il était le lendemain déjà sur l'île volcanique portugaise de São Miguel, endroit où se déroulait le rallye des Açores, traditionnel début de saison de l’European Rallye Championship (ERC).

Gil Linster, quant à lui, allait découvrir les pistes elliptiques, véritables emblèmes de la Nascar. A bord de son Late Model V8 de marque Chevrolet, ce sont les pilotes européens les plus chevronnés sur ce type de circuit qu'il s’apprêtait à défier.



Essais: l'occasion de prendre du galon

Pendant les essais libres, Gil Linster s'est bien débrouillé. Huitième lors de la première séance, cinquième lors de la deuxième, toujours dans la même seconde que le pilote le plus rapide, il s'acclimatait encore davantage à sa monture. C'était légèrement plus compliqué pour Grégoire Munster. Juste au-delà de la 30e place, il parvenait néanmoins à gagner six secondes lors de son deuxième passage.

Il battait à nouveau son chrono de deux secondes à l'essai qualificatif et n'était plus qu'à une portée de fusil de son coéquipier, Lundberg. «On a utilisé la qualification pour régler l'auto. On a dû ajuster le setup qui n'était pas vraiment adapté puisque les conditions avaient évolué par rapport au test du lundi. Pour nous, le but c'était d'afficher une courbe de progression constante en réduisant petit à petit l'écart au kilomètre», avouait-il.

Fortunes diverses en course

Stable aux alentours de la 30e position le jeudi, malgré des problèmes de boîte de vitesses, Grégoire Munster s’apprête à disputer la mythique spéciale de Sete Cidades. Malheureusement, il est contraint de s'arrêter. «On a été stoppés net dans la cinquième spéciale. L'alternateur a lâché. Plus de puissance, plus d'électricité, la voiture s'est coupée», regrettait-il. Reparti en Super Rallye, la malchance continue de le poursuivre: «On commence la première spéciale du samedi sans problème. Malheureusement, sur les deux suivantes, la deuxième vitesse ne passait plus sur la nouvelle boîte. Puisqu'on n'a que deux boîtes par équipage, on a remis celle qui était endommagée le premier jour pour terminer les deux dernières spéciales du rallye.» Il termine ce rallye à la 32e position, huitième en ERC 3 Junior.

Grégoire Munster a été poursuivi par la malchance sur les routes des Açores. Photo: Josef Petru

Pour sa part, Gil Linster s'en est incroyablement bien tiré pour une première. «Pour la première course, (…) j'ai rapidement pris les commandes et j'y suis resté pendant huit tours. C'était une première pour moi, comme pour tout le Luxembourg», nous expliquait-il. Mais un réglage pas tout à fait au point lui faisait consommer plus de gomme que ses adversaires.

Bis repetita pour la deuxième course. Le Luxembourgeois est en tête et creuse l'écart avant un fâcheux incident. «Il y a eu un drapeau jaune, à la suite d'un accident, et tous les écarts sont redevenus nuls derrière la safety-car. Ils avaient alors un gros avantage grâce à leur gestion plus prudente des pneus. Mon coup de poker était tombé à l'eau.»

Le volet final suivait exactement le même scénario. Gil Linster est en tête et creuse un écart de treize longueurs avant que la safety-car n'anéantisse une fois encore ses chances. Il termine cette ultime manche en quatrième position, ce qui lui permet de revendiquer un podium final. Ce résultat est exceptionnel pour le rookie et laisse envisager de grandes choses à l'avenir. «J'étais venu dans le but d'apprendre, surtout dans les duels contre les anciens champions de cette série. J'avais à cœur de me mesurer avec eux. À la vue des résultats du week-end, j'ai pour objectif de me battre pour la place de premier Late Model. Pour battre les autres modèles, ce sera beaucoup plus compliqué.»

La suite des réjouissances

Gil Linster prendra son envol pour les Etats-Unis, où des tests au Speedway de Motor Mile l'attendent, avant une première course sur le territoire de l'oncle Sam la semaine du premier mai. Il reviendra en Europe régulièrement pour disputer la compétition LMV8 à Venray, dont la prochaine course se disputera le 22 avril.

Dans le cadre du championnat de Belgique Junior, Grégoire Munster prendra part au toujours très compliqué rallye de Tielt (TAC). Le prochain rallye ERC est prévu pour le 1er mai avec le rallye des îles Canaries.

Résultats

Rallye des Açores

1. Lukasz Habaj - Daniel Dymurski / Skoda Fabia R5

32. Grégoire Munster - Louis Louka / Opel Adam R2 (8e ERC 3 Junior)

Rallye des Ardennes

1. Niels Reynvoet - Willem Verbeke / Skoda Fabia R5

5. Steve Zimmer - Michèle Brachtenbach / Porsche 997 GT3

12. Patrick Fank - André «Kik» Foxius / Mitsubishi Lancer Evo 6

13. Patrick Gengler - Ken Krüger-Gengler / Renault Clio RS

23. Gilles Jacoby - Véronique Grasges / Citroën DS3 R3T

DNF Bob Kellen - Nathalie Hoffmann / Ford Escort MKII

DNF Max Schiltz - Patricia Wanderscheid / Renault Clio

LMV8 Venray

1. Jos Kuypers

3. Gil Linster

Slalom Colmar-Berg

Résultats disponibles ici

BNL Karting Series

OK

1. Enzo Peugeot

8. Maxime Furon-Castelain (4e OK Junior)

Dark Dog Karting Trophy Mirecourt

Cadet

1. Sam Even

5. Paul Leytem

National

1. Lynn Even

3. Damien Borges Marquez

4. Finn Knebler

Senior

1. Quentin Dapoigny

10. Zoé Knebler

Master

1. Nicolas Pizzardo

3. Gilles Leyers