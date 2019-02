Pit lane: Gil Linster, un sacré Nascar!

A l’aube de son rêve américain, Gil Linster a accepté de répondre à nos questions. Classé cinquième de la défunte Nascar Whelen Euro Series, le Luxembourgeois a obtenu son ticket pour courir aux Etats-Unis. Il nous dévoile ses plans pour la saison 2019.

Propos recueillis par Andy Foyen

Gil, vous sortez d'une saison 2018 à succès, avec deux Top 5 et dix Top 10 pour une cinquième place générale finale en Nascar Whelen Euro Series Elite 2. Quels sont vos objectifs pour 2019?

Il va y avoir de gros changements pour moi cette saison. L’année dernière, j’avais reçu comme objectif de terminer dans le Top 5 du général, ce à quoi je suis parvenu lors de la toute dernière course. Grâce à ce résultat, les portes des Etats-Unis me sont ouvertes, et je concourrai donc cette année en Amérique. Je prendrai peut-être part à l’une ou l’autre course de la Nascar Whelen Europe Series, mais plus à l’entièreté du championnat. Chaque mois, je passerai une semaine aux Etats-Unis pour y disputer la Whelen All-American Series.

Ce championnat est disputé exclusivement sur des ovales. J’aurai également une toute nouvelle voiture pour l’occasion, une Nascar Late Model (traduit littéralement, «Late Model» signifie «modèle dernier cri», ndlr), spécialement conçue pour tourner uniquement à gauche et ainsi optimiser ses performances sur les ovales. A l’heure actuelle, mon programme n’est pas encore définitif. Nous sommes en négociations avec différents sponsors. Je m’alignerai également sur tout le championnat LMV8 (le «late model V8 oval series», ndlr) aux Pays-Bas. C’est aussi un championnat qui se disputera sur ovales et on y retrouvera les pilotes les plus rapides d’Europe pour ce type de course. On a du pain sur la planche!

Vous avez commencé par le karting. Vous projetiez-vous déjà alors dans une carrière en Nascar ou aviez-vous d’autres plans de carrière?

Quand on prend place pour la première fois dans un kart à six ou sept ans, on se sent directement dans la peau d'un pilote de Formule 1. Mon rêve à la base était d’être pilote de F1, ou d’une série s’y rapprochant. Mais très jeune, j’avais tout de suite compris que la Formule 1 est un grand business auquel on n’accède pas uniquement en faisant de bons résultats. Comme j’ai toujours été attiré par les grosses voitures et par les moteurs V8, la Nascar a toujours été une discipline pour laquelle j’ai voué une grande passion. En plus, la Nascar demande des talents de stratège bien plus poussés que la F1. Je me suis donc très vite éloigné des monoplaces.

A 15 ans, j’ai disputé mes premières courses d’autocross. A 18 ans, j’étais inscrit à mes premiers rallyes et à mes premières courses de côte. C’est à cet âge-là que j’ai disputé mon premier championnat complet sur une Ford Mustang. Cela a été mon ticket d’entrée pour le monde du sport automobile. Mais je n’avais pas encore eu l’occasion de pénétrer dans le monde de la Nascar, parce que je ne savais absolument pas vers qui m’orienter, puisque tout se joue sur le continent américain. Jusqu’en 2017, où j’ai été invité à passer des tests pour une écurie italienne. J’y ai heureusement très bien performé, et le jour même, je signais chez eux un contrat de pilote.

Quels sont vos modèles en Nascar?

Je n’ai pas vraiment de modèle en Nascar. Je suis un Européen, et les modèles que je suis susceptible de citer habitent aux Etats-Unis et ont commencé à rouler sur des ovales à l’âge de six ans. Je ne peux pas me rattacher à un modèle, parce que je sais que je dois emprunter un chemin que personne n’a encore tracé. Mais si je dois donner un nom, ce sera Jeff Gordon, parce que c’est une personne qui a indéniablement réussi à faire son trou dans le milieu.

Gil Linster a du pain sur la planche en 2019. Photo: NASCAR Whelen Euro Series / Stéphane Azemard

Selon vous, dans le monde, quel lieu représente le mieux le monde de la Nascar?

Je dirais Daytona. C‘est sur la plage de Daytona que tout a commencé. C’est là qu’est apparue la première piste dont la longueur dépassait le mile. Pour moi, c’est l’image de la Nascar.

Que peut-on vous souhaiter pour 2019?

Le but cette saison est d’apprendre, pour faire ma place, pour survivre dans ce monde. J’espère avoir le moins de casse possible. Les Américains sont connus pour être directs et ne pas laisser beaucoup de place sur la piste. Les contacts seront plus durs que ce que j’ai connu en Europe. Ce qui est important, cette saison, c’est d’engranger de l’expérience.