Dylan Pereira a pris part à sa dernière course de préparation. Au volant de sa Porsche GT3 Cup, il a signé une deuxième et une quatrième place lors des courses finales du Challenge Middle East à Bahreïn, de quoi débuter sereinement la partie la plus importante de la saison.

Pit Lane: Dylan Pereira truste les places d’honneur

Par Andy Foyen

Un bon mois avant son véritable début de saison, Dylan Pereira avait l’occasion d’enfiler à nouveau son casque et de s’installer dans le baquet de sa Porsche GT3 Super Cup Type 2 avec au menu les courses finales du Middle East Challenge à Bahreïn. C'est sur le circuit international de Sakhir, en préambule aux épreuves de Formule 1, qu'il a défendu ses chances. Les essais libres se sont passés d’ailleurs très bien, le pilote luxembourgeois domptant parfaitement les quinze virages qui composent ce circuit de 5,412 km pour signer le meilleur temps.

Les choses sérieuses ont commencé le vendredi soir avec la qualification. Les pilotes n'ont que deux tours rapides et chacun compte pour une course. Le temps le plus rapide vaut pour la grille de départ de la course du samedi et l'autre pour celle du dimanche. Aucun droit à l'erreur n'était permis et dans ce contexte, Pereira s'en est bien tiré. «Le premier tour était assez bon mais lors du deuxième, j’ai été légèrement gêné par un concurrent. Je me suis finalement qualifié en deuxième et quatrième position», dit-il.

Course 1: une deuxième place encourageante

L'inconvénient quand on obtient une position paire en qualification, c'est que l'on doit démarrer du côté de la partie «sale» de la piste. Ce problème devient d’autant plus important quand vous faites partie de la première catégorie à s’élancer. C'est malheureusement ce qui attendait Dylan Pereira le samedi. «On a roulé avant les F2 et les F1. Il y avait pas mal de sable sur mon côté de la piste. Ceux qui se trouvaient sur ce côté n'ont pas pris un très bon départ», expliquait-il. Mais ce ne sont pas quelques gravillons et résidus de gomme qui allaient l’arrêter.



Dans le premier virage, Dylan Pereira conservait sa deuxième place et produisait un premier effort pour s'éloigner du reste du peloton. Malheureusement, il était contraint de céder sa deuxième place au profit du pilote turc Besler. «J’ai commis deux ou trois fautes, ce qui m’a coûté une place», regrettait le Luxembourgeois qui s'est finalement classé troisième avant de la récupérer sa deuxième place sur tapis vert. Le vainqueur, le Chypriote Ellinas, écopant d'une pénalité pour avoir volé son départ.

Course 2: une course très mature

La journée de dimanche était consacrée à la seizième et dernière course du Challenge Middle East. Certains pilotes n'ont donc pas hésité à jeter toutes leurs forces dans cette ultime bataille, en prenant des risques plus importants. «Pour cette épreuve, tout le monde était remonté à bloc. J’ai dû jouer la carte de la prudence. J'ai besoin de ma voiture la semaine prochaine pour commencer ma saison officielle. (…) J’ai pris un bon départ en gagnant une position, que j’ai perdue dans le deuxième virage parce que mon adversaire avait une meilleure trajectoire. Les concurrents ont alors essayé de se faufiler dans des espaces bien trop faibles et, pour éviter tout accident, j'étais obligé d’ouvrir la porte. (…) En une fois, j’ai alors perdu quatre places.»



Même huitième, Pereira ne s'est pas laissé démotiver et il s'est repris de bien belle manière. «Lentement mais sûrement, j’ai gagné deux positions. A trois tours de l’arrivée, il y a eu la safety car. Après, tout le monde a tout donné pour gagner encore des positions mais je suis parvenu à faire la différence.» Il s'est finalement classé quatrième.

Rendez-vous à Hockenheim



On n'a pas eu droit au "Ons Heemecht" sur le podium à Bahreïn mais le résultat laisse présager de belles choses. «Cela aurait pu être mieux, mais il faut garder à l'œil qu'il s'agissait pour moi d'une course de préparation. J'ai essayé de me concentrer sur ce que je devais améliorer, comme par exemple ma constance. J'y suis parvenu», concluait Pereira.

Au programme des prochaines semaines, il y aura ce lundi les essais officiels de la Porsche Carrera Cup allemande en République tchèque. La semaine suivante, il prendra la direction du circuit de la Catalogne pour les journées de test de la Porsche Mobil 1 Supercup. Dans les deux séries, il visera le top 3 et tentera de s'établir sur le long terme en GT.



«Je veux devenir pilote d’usine, c’est-à-dire, j’aimerais être embauché par une marque qui m’alignerait sur des courses telles que les 24h de Spa ou les 24h du Mans», ambitionne Pereira. Du 3 au 5 mai, il sera à Hockenheim pour la première manche de Porsche Carrera Cup Deutschland. La saison de Porsche Mobil 1 Supercup débutera le week-end suivant à Barcelone.



Au programme (6-7 avril)



Rallye de Trois-Ponts, Belgique (Euro Rallye Trophée)

Karting à Mirecourt, France (Ligue du Grand Est)

Motocross à Frankenthal, Allemagne (Championnat de Luxembourg de Motocross)



50cc: n°46 Tiago Pinho Castro

65cc: n°27 Dylan Teixeira Fernandes, n°141 Christiane da Silva Chitas et Goncalo Almeida Ribeiro



85cc: n°91 Igor Dias Fernandes, n°99 Diego da Costa Bastos, n°146 Melvin Valente Monteiro, n°156 Diego da Silva Chitas, n°205 Olivier dos Santos Marques, n°481 Jamie Heinen,



Prestige: n°45 Yves Frank, n°47 Eric Tabouraing, n°151 Daniel Casoli, n°179 Tijay Heinen, n°246 Björn Frank

Cup: n°50 Joao Francisco Lopes, n°107 Dylan de Figueiredo, n°444 Angelo Ribeiro Silva, n°594 Eric Muller

Senior: Ricardo Silva Silverio

Débutants: n°24 Ario Batista Monteiro Araujo, n°25 Pierre Thiltgen, n°76 Joël Schwinninger, n°86 Charel Klasen, n°99 Noemi Gaul, n°105 Marc Wiseler, n°112 Patrick da Silva Loureiro, n°187 Ben Hilges, n°331 Christophe Kemp, n°597 Sven Sargaco Maricato