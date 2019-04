Sur le circuit Bugatti, le Luxembourgeois Chris Leesch, accompagné par l’Italien Kevin Manfredi et le Français Enzo Boulom, a signé un beau Top 10 et terminé troisième de sa catégorie pour le compte du Team 33 Coyote Louit Moto, lors des 24 Heures du Mans moto.

Pit Lane: Chris Leesch sur le podium des 24 Heures du Mans

Sur le circuit Bugatti, le Luxembourgeois Chris Leesch, accompagné par l’Italien Kevin Manfredi et le Français Enzo Boulom, a signé un beau Top 10 et terminé troisième de sa catégorie pour le compte du Team 33 Coyote Louit Moto, lors des 24 Heures du Mans moto.

Propos recueillis par Andy Foyen

Chris, avec votre équipe, vous avez terminé les 24 Heures du Mans en dixième position, et troisième de la catégorie Superstock. On imagine que ce résultat vous comble d'aise...



Chris Leesch - «Oui, c’est un classement général final très respectable. On était un peu plus hauts à certains moments et on a perdu quelques places à cause de problèmes techniques. Mais finalement, ce Top 10 au Mans, c’est quelque chose que personne ne pourra nous enlever. C’est aussi quelque chose que l’on n’obtient pas si facilement, c’est une performance. On est naturellement contents d’avoir signé ce résultat.

Déjà les qualifications avaient été intéressantes avec une onzième place à la clé. Comment se sont-elles déroulées?

«Ça c’est très bien passé. Tous les trois (pilotes, avec Kevin Manfredi et Enzo Boulom, ndlr), nous étions systématiquement dans le Top 3 en Superstock. Nous sommes parvenus à atteindre les chronos que nous nous étions fixés. Les qualifications ne sont jamais un obstacle pour nous. Sur un unique tour, on sait être très rapide. La première séance de qualification fut un peu plus compliquée, parce que nous n’avions pas trouvé le bon set-up pour le moteur. Nous avons réglé ce problème pendant la session de qualification de nuit, et nous avons fait parler la poudre lors de celle du vendredi matin. Ainsi, on a pu obtenir une belle place sur la grille de départ.

Pour la course, c’est votre coéquipier, Kevin Manfredi qui a pris le départ. Il a amené la moto à la cinquième position après une heure de course. C’était un départ de rêve..

«C’est la raison pour laquelle Kevin a pris le départ: il est extrêmement fort pour la mise en rythme. Son premier relai était exceptionnel. Se retrouver à cette place est naturellement agréable. On avait beaucoup d’attention des caméras, ce qui n’était pas sans plaire à nos sponsors. Mais cette performance avait un prix: les pneus étaient bien usés après le premier relai. En tant que deuxième relayeur, j’ai eu un peu plus à me battre avec la machine.

Entre la deuxième et la cinquième heure de course, vous vous êtes battus pour la huitième position. Mais vous êtes ensuite retombés à la quatorzième place après six heures de course. Que s’est-il passé?

«Au début de la nuit, nous avons rencontré des problèmes de freins. Nous avons dû nous arrêter trois fois aux stands et on a donc perdu beaucoup de temps. C’est là que nous avons perdu la course, sans que nous y soyions pour quelque chose. C’est frustrant. Mais ça fait partie intégrante de l’endurance. En général, on ne termine jamais une course d’endurance sans avoir rencontré de problème technique.

Chris Leesch et le Team 33 Coyote Louit Moto sur le podium de la catégorie Superstock Photo: Thibault Perrinaud (DS Souchon)

A partir du deuxième tiers de la course, vous naviguiez entre la dixième et la douzième position. Peut-on dire que la course était alors un peu moins disputée?

«Non, elle restait toujours aussi disputée, mais les écarts étaient déjà importants. C’est ce qui explique les faibles variations dans le classement. Nous avons beaucoup poussé pour revenir sur le deuxième de la catégorie Superstock. Nous l’avons même dépassé sur le coup de six heures du matin. Malheureusement, mon coéquipier a connu une chute. Fort heureusement, celle-ci était sans gravité, mais on a perdu tout le temps qu’on avait récupéré. A neuf heures, on avait deux tours de retard et on savait qu’à moins qu’ils partent à la faute, on ne saurait plus les rattraper. Les deux dernières heures, on a commencé à contrôler. Avant ça, on gardait l’espoir de les inquiéter et nous avions continué à attaquer. Mais lors des deux dernières heures, nous nous sommes contentés de gérer notre troisième place en catégorie Superstock. Ça ne valait plus la peine d’attaquer pour risquer de partir à la faute et perdre notre troisième place. Ce podium était un bon résultat et nous voulions le garder.

Cette troisième place en catégorie Superstock vous fait beaucoup de bien après une première épreuve plus compliquée au Bol d’Or…

«On marque des points importants. Mais en plus, on est de retour dans la course aux places d’honneur, puisque la moto gagnante au Bol d’Or a dû jeter l’éponge ici. Si nous parvenons à remporter les deux prochaines épreuves, nous pourrions viser un Top 3. C’est un bonus auquel nous ne nous attendions pas forcément.

Quelle sera la prochaine manche du Championnat du monde d’endurance?

«La prochaine manche aura lieu dans trois semaines: ce sera les 8 Heures du Slovakia Ring. Je n’ai pas de course de Superbike prévue entre-temps; je vais donc pouvoir me consacrer entièrement à l’endurance pendant ces prochaines semaines.»

Les résultats du week-end de Pâques



Ostrallye Zerf, Allemagne (Coupe de Luxembourg des Rallyes)

11. Patrick Gengler (LUX) & Katia Gengler (LUX) Renault Clio 4 (3e RC3)

15. Andy Schaus (LUX) & Jens-Erik Brack (GER) Opel Astra (1er NC3)

17. Eric Thill (LUX) & Romy Moes (LUX) Peugeot 208 R2 (1er RC4)

18. Jo Theis (GER) & Chris Stijnen (LUX) Audi A4 Turbo Quattro (9e NC1)

33. Daniel Leyers (LUX) & Jürgen Krieg (GER) Renault Clio 3 (3e RC4)

41. David Lucius (LUX) & Steve Bauer (LUX) Opel Kadett C (17e NC3)

DNF Chris Koenig (LUX) & Véronique Grasges (LUX) Citroën Saxo

DNS Georges Goedert (LUX) & Yves Freichel (LUX) Subaru Impreza WRX Sti

DNS Claude Floener (LUX) & Lionel Rasquin (LUX) Peugeot 206 RC

Rallye de Tiefenbach, Allemagne (Championnat HJS)

34. Max Reiter (LUX) & Ken Krüger-Gengler (LUX) Citroën C2 R2 MAX (4e Junior)

Karting à Angerville, France (Championnat d’Europe FIA de Karting)

35. Maxime Furon-Castelain (LUX)

A l'agenda du prochain week-end



Rallye de Wallonie, Belgique (Championnat de Luxembourg des Rallyes)

Yann Munhowen (LUX) & Steve Lanners (LUX) Mitsubishi Lancer Evolution 8

Bob Kellen (LUX) & Nathalie Hoffmann (LUX) Ford Escort MkII

Marco Christen (LUX) & Joël Tousch (LUX) Toyota GT86

Course de côte d’Abreschviller, France (Championnat de Luxembourg des courses de côte)

n°206 Daniel Donkels (LUX) Ligier JS49/Honda

n°214 Steve Buchler (LUX) BMW

n°216 Canio Marchione (LUX) BMW 320 STW

n°219 Nico Schilling (LUX) Subaru Impreza WRX

n°220 Cédric Schilling (LUX) Subaru Impreza WRX

n°221 Charles Valentiny (LUX) Subaru Impreza WRX

n°222 François Flammang (LUX) Peugeot 206

n°223 Pascal Becker (LUX) Renault Clio 3 Cup

n°224 Ivana Becker (LUX) Renault Clio 3 Cup

n°227 Sandra Becker (LUX) Renault Clio 2 Cup

n°228 Monique Becker (LUX) Alfa Romeo

n°229 Kevin Hensen (LUX) VW Golf 1

n°230 Sam Prickaerts (LUX) Ford Fiesta

n°354 Francis Kienert (LUX) Porsche 2-7 RS