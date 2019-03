La saison de rallye reprenait officiellement ses droits ce week-end avec le rendez-vous de Kempenich dans l'Eifel comptant pour la Coupe des Rallyes. Onze Luxembourgeois ont pris le départ. Ils ont tous terminé. Trois se sont même glissés dans le Top 10!

Pit Lane: belle prestation des Luxembourgeois à Kempenich

Par Andy Foyen

Ils l'attendaient depuis longtemps. Le début de la saison a enfin été donné. C'est à 150 kilomètres de nos frontières nationales que se déroulait la première manche de la Coupe des Rallyes. À peine les reconnaissances terminées, la tension se lisait déjà sur les visages. «Il va falloir survivre», avertissait Yves Freichel, le copilote de Georges Goedert sur Subaru Impreza. «La chaussée est glissante et elle le sera encore pour le deuxième passage avec la boue accumulée après le premier.»



Krüger à la fête, pénalité pour Goedert et Thill

Pourtant, dans ces conditions météorologiques très incertaines, la pluie a fait place au beau temps et les routes ont très vite séché. Le duel Fank-Foxius contre Geodert-Freichel a tourné court. Dans la troisième spéciale, la Subaru s'est trompée d'un tour et a écopé d'une pénalité de cinq minutes. André Foxius semblait alors tranquillement se diriger vers la victoire dans le classement des copilotes luxembourgeois, mais c'est un invité inattendu sur Citroën C2 R2 qui est venu titiller la Mitsubishi Evo VI.

En effet, Ken Krüger, copilote de l'Allemand Max Reiter, pointait en tant que premier Luxembourgeois à la mi-course, bien aidé par une petite excursion de la japonaise dans un champ lors de la deuxième spéciale. Du côté des pilotes, Patrick Gengler (13e), pour une première avec la copilote Michèle Brachtenbach, et la Renault Clio, était alors premier pilote luxembourgeois, malgré qu'il ait été bloqué à plusieurs reprises.

Même constat pour Andy Schaus, bouchonné dans la spéciale 2, et parti en tête-à-queue dans la 3. Il terminait malgré tout la première boucle à une belle 18e place. Victimes de la même mésaventure que Georges Goedert et Yves Freichel, Éric Thill et Romy Moes sur Peugeot 208 ne pointaient que 70e, derrière Georges Goedert et Yves Freichel, 63e, et l'équipage Koenig-Grasges, 54e sur Citroën Saxo.

La météo se détériore

De grosses rafales de vent sont venues d'abord égayer la deuxième boucle. C’était ensuite la pluie qui commençait à s’abattre. Une très mauvaise nouvelle pour Eric Thill qui n’avait pas été livré à temps des pneus adéquats. Dans ces conditions, les petits numéros de départ étaient favorisés. André Foxius (n°7) en a d'ailleurs profité pour subtiliser à Ken Krüger (n°30) la place de premier Luxembourgeois lors de l'ultime secteur chronométré du rallye.

Ce sera une sixième place finale pour l'équipage de «l'Evo», une septième pour la petite Française. Patrick Gengler et Michèle Brachtenbach complétaient le joli tir groupé des Luxembourgeois dans le Top 10 avec une belle dixième place. Andy Schaus sur son Astra numéro 58, bien dérangé par la pluie, devait se contenter de la 17e place finale, mais terminait sur le podium de leur catégorie.

Arrivés 26e, Georges Goedert et Yves Freichel ont effectué une remontée fulgurante et ce malgré un embrayage défectueux. Chris Koenig, secondé par Véronique Grasges, décrochait une encourageante 44e place, quatre positions d’avance sur l’équipage Thill-Moes, percuté lors de la dernière spéciale par un concurrent.

Chris Koenig et Véronique Grasges en action. Photo: Andy Foyen

Entre désolation et satisfaction

Pour Romy Moes, Kempenich 2019 va laisser un souvenir amer. «Sur les routes humides, ce n’était pas facile de garder du gripp», nous avouait-elle, avant de continuer. «Dans la dernière spéciale, un autre pilote est entré en collision avec nous, occasionnant d’importants dégâts sur notre voiture.» Dans le camp de l’Astra numéro 58, le ton était diamétralement opposé. «Après un an et demi sans rallye, je ne peux être que satisfait, même si le résultat aurait été meilleur avec un numéro de départ moins élevé», analysait Andy Schaus.

La satisfaction était également de mise pour l'équipage Koenig-Grasges, même si Chris Koenig reconnaissait qu'il y avait «encore beaucoup à corriger». Enfin André «Kik» Foxius, premier leader du classement général copilote, commentait: «C’était le premier rallye de la saison et il était compliqué. Aucun choix de pneu ne pouvait être idéal face à ces conditions météorologiques. (…) Nous avons petit à petit trouvé notre rythme pour terminer à une belle sixième place. Nous sommes satisfaits de notre début de championnat.»

La prochaine manche de la Coupe des Rallyes se tiendra du côté de Zerf. Un duel y retiendra principalement notre attention. Andy Schaus, premier leader de la Coupe, tentera de résister au retour de Georges Goedert.

Résultats

Rallye de Kempenich

1. Färber & Schaaf Peugeot 207 S2000 (1er RC3)

6. Fank & Foxius Mitsubishi Lancer Evo VI (4e NC1)



7. Reiter & Krüger Citroën C2 R2 MAX (1er RC4)

10. Gengler & Brachtenbach Renault Clio (2e RC3)

17. Schaus & Brack Opel Astra (3e NC3)

26. Goedert & Freichel Subaru Impreza WRX (7e NC1)

44. Koenig & Grasges Citroën Saxo (4e NC4)

48. Thill & Moes Peugeot 208 R2 (2e RC4)

Rallye ACAD Saarland-Pfalz

1. Kreim & Braun Skoda Fabia R5 (1e RC2)

14. G. Munster & C. Munster Opel Adam (1e GAS)

Classements

Coupe de Luxembourg des Rallyes - Pilotes

1. Andy Schaus 17,98 pts

2. Chris Koenig 13,34 pts

3. Georges Goedert 13,29 pts

4. Patrick Gengler 9,96 pts

5. Eric Thill 6,00 pts

Coupe de Luxembourg des Rallyes - Copilotes

1. André Foxius 17,52 pts

2. Ken Krüger 15,27 pts

3. Véronique Grasges 13,34 pts

4. Yves Freichel 13,29 pts

5. Michèle Brachtenbach 9,96 pts

6. Romy Moes 6,00 pts

A venir

Herock Spa Rallye: 16-17/03

n° 24 Munster & Louka

n° 107 Simon & Bernard

n° 123 Heirens & Doijen