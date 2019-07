La popularité de la discipline est toujours bien palpable au pays. L'occasion de slalomer entre ces voitures pas comme les autres et de s'imprégner de l'atmosphère. Récit d'une journée au coeur du stock-car.

Pit Lane au royaume de la tôle froissée

Par Andy Foyen

C'est au sud d'Alzingen, au beau milieu d'un site agricole, que les courses de stock-car se déroulent. Une vue plongeante du tracé donnent un avant-goût de ce qui allait rythmer ce dimanche.



34 Une journée au coeur du stock-car. Photo: Nancy Lambert

Arrivé dans la zone dédiée aux ravitaillements, on ressent cette atmosphère typique avant un événement de sport mécanique. Le calme avant la tempête. Alors que certains s'occupent de renforcer certaines parties de leur véhicule qui portent les stigmates de confrontations antérieures, d'autres sont réunis au sein de leur équipe et attendent avec impatience d'en découdre.

Quand les averses s'invitent

La direction de course réunit une dernière fois tous les pilotes pour leur exposer les consignes de sécurité, suite à quoi les débutants plongent dans leurs bolides pour ouvrir les hostilités. Ils se lancent alors dans une joute de huit minutes, lors de laquelle leur but sera de renverser ou de faire partir en tête-à-queue un adversaire, tout en couvrant le plus de tours possibles. Le tracé entièrement sur terre et extrêmement court mêle virages rapides et très lents, dont certains surélevés, et rend les contacts d’autant plus fréquents et spectaculaires.

C’est sous l’une des diverses averses qui ont rythmé l’après-midi que les débutants se sont élancés. Le tracé, déjà humidifié auparavant pour des raisons de sécurité, devient encore plus lent, mais paradoxalement plus piégeux. Dans cette catégorie, c’est du chacun pour soi, au contraire des catégories reines. Très vite, on assiste aux premiers contacts, tantôt hésitants, tantôt plus assurés.

C’est une véritable scène d’apprentissage grandeur nature pour ces néophytes qui commencent à distiller leurs premières attaques sans pour autant craindre celles de pilotes plus chevronnés. Et dès le second run, la première manche de la classe 2, on comprend pourquoi la catégorie des débutants est indispensable. Dès le départ, on ne se fait aucun cadeau. Souvent, on attaque dans les deux virages lents en passant par l’intérieur pour assigner un coup sur le parechoc arrière de l’adversaire qui ne peut alors plus éviter le tête-à-queue.

Des talus comme rampes de lancement

Les gamers y auront reconnu une manœuvre fréquente dans les jeux Need for Speed. Là où les contacts deviennent plus violents, c’est lorsqu’ils ont lieu dans les virages rapides. Les talus qui bordent le tracé deviennent alors de véritables rampes de lancement et l’action se termine par un tonneau. Lorsque ce cas de figure se produit, la direction de course brandit immédiatement le drapeau rouge, signifiant l’arrêt instantané de la course et du chronomètre.

Une fois le pilote de la voiture accidentée en lieu sûr, la joute reprend ses droits. En classe 2 et en classe 1, le stock-car est un sport d’équipe. Les scores des pilotes d’une même équipe sont ainsi additionnés. Si un pilote voit un coéquipier embourbé, il est donc dans son intérêt de venir lui donner le petit coup de parechoc nécessaire pour le faire sortir.

Pour la première manche de la classe 1, les nuages de pluie ont fait place au soleil. Rapidement le tracé a séché et les véhicules se sont montrés de plus en plus rapides. Mais dans tout sport de contact, vitesse et dangerosité sont synonymes. La direction de course a alors interrompu la manche pour laisser passer le tracteur-citerne dont le but est d’arroser la piste. Une fois repartis, nombreux pilotes se font surprendre par ce changement d’adhérence, ce qui rend la course encore plus passionnante.

Des trains arrières fragiles

Ensuite arrivent les véritables bêtes de scène, la catégorie des voitures non limitées en termes de puissance. Ici, c’est de nouveau du chacun pour soi et la diversité de cette classe en fait sa réussite. En effet, des voitures de différents gabarits s’affrontent, et lorsqu’une petite japonaise remporte son duel contre une grosse américaine, les spectateurs incrédules ne peuvent qu’applaudir.

Entre les premières et deuxièmes manches, détour par le parc service. Les pilotes y deviennent mécaniciens et usent de pratiques qui feraient pâlir McGyver. Souvent, c’est du train arrière que souffrent les voitures. On y retire la partie cassée, on sort de sa tente la pièce de remplacement et on use de tous les outils, marteau, disqueuse, poste à souder, etc., pour remettre la voiture sur quatre roues.

Une fois opérationnelle, la voiture partait pour une seconde manche, dans l’espoir que le rafistolage tiendra. Mais si la première manche est déjà éprouvante pour cette mécanique en fin de vie, le cumul des deux manches l’est davantage et il n’est pas rare d’assister à un last man standing, une véritable course à élimination en quelque sorte. On y assiste à des scènes cocasses, où certains véhicules continuent à courir malgré la destruction totale du train arrière, l’arrière-train de la voiture reposant sur ce qui lui servait jadis de roue.

Après diverses péripéties (un début d’incendie et le malaise, fort heureusement sans gravité, d’un commissaire de piste), les voitures encore en ordre de marche se livrent une ultime bataille de dix minutes. C’est la toute dernière chance des concurrents de remporter la mise. Il est donc inutile de préciser que l’on jette ses dernières forces dans la bataille, ce qui compense la perte de spectacle due au nombre réduit de partants.

Et comme tout sport qui se respecte, le stock-car peut compter sur ses petits jeunes aux dents longues. Pour sa deuxième course, Cyril Gillet a décroché les lauriers chez les débutants. Il en était d’ailleurs le premier étonné. «C’était une surprise pour moi. Je ne m’attendais pas à gagner pour ma deuxième participation», admettait-il.

C’était une surprise pour moi. Je ne m’attendais pas à gagner pour ma deuxième participation



Âgé de 18 ans, il a glané beaucoup d’expérience en très peu de temps et visera à nouveau la première place lors de la prochaine compétition, le 27 juillet à Alzingen. Il pourra encore défendre ses chances en catégorie débutant huit fois, avant de changer de catégorie. «J’ai l’ambition de rouler en Classe 1 à partir de l’année prochaine. Il y a des chances que je trouve un véhicule adéquat assez rapidement», concluait-il.

Les résultats

Stock-car Alzingen

https://www.stock-cars.lu/saison-2019/rennresultate/rennen-2-07-07-2019/

Porsche Carrera Cup Deutschland (Norisring)

Course 1

11. Dylan Pereira (Lechner Racing Team)

21. Carlos Rivas (Black Falcon Team Textar)

Course 2

18. Dylan Pereira (Lechner Racing Team)

23. Carlos Rivas (Black Falcon Team Textar)

Super Late Model PRA Series (Caraway, USA)

4. Gil Linster (Chevrolet SS Super Late Model V8)

European Autocross Championship (Nova Paza, CZE)

Buggy 1600

15. Max Schanen Dos Santos

31. Kevin Peters

Buggy Junior

13. Bob Schanen Dos Santos

Championnat de Luxembourg des Courses de Côte (La Broque, FRA)

1. Daniel Donkels Ligier JS49 1'09''329

2. Canio Marchione BMW 320 STW 1'13''844

3. Nico Schilling Subaru WRX STI 1'14''846

4. Cédric Schilling Mitsubishi Lancer EVO VII 1'16''751

5. Henri Turk BMW 1'20''519

6. Marcel Nipperts Seat Super Copa 1'24''074

7. Sandra Becker Renault Clio 2 Cup 1'24''722

8. Tania Flammang VW Funcup 1'26''873

9. Ivana Becker Renault Clio 3 Cup 1'27''718

10. Pascal Becker Renault Clio 3 Cup 1'29''310

11. François Flammang Peugeot 206 RC 1'29''384

12. Kevin Hansen VW Golf 1 1'45''129

Au programme le weekend prochain

Championnat de Luxembourg des Rallyes (Rallye de Luxembourg à Hosingen)

Inscription non clôturée

Championnat de Luxembourg des Courses de Côte (Homburg, GER)

Pascal Becker (Renault Clio 3 Cup)

Ivana Becker (Renault Clio 3 Cup)

Monique Becker (Alfa Romeo 147)

Kevin Hansen (VW Golf 1)

Henri Turk (BMW)

Sandra Becker (Renault Clio 2 Cup)

Daniel Donkels (Ligier JS49)

Nico Schilling (Subaru Impreza WRX)

Cédric Schilling (Mitsubishi Lancer Evo VII)

Tania Flammang (VW Fun Cup)

François Flammang (Peugeot 206 RC)

Marcel Nipperts (Seat Leon Super Copa)

Canio Marchione (BMW 320 STW)

European GT4 Series (Zandvoort, NED)

Clément Seyler Aston Martin Vantage AMR GT4

Porsche Mobil One Supercup (Silverstone, GBR)

N°3 Dylan Pereira Porsche 911 GT3 Cup

Porsche Cayman GT4 Trophy (Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy, GER)

Daniel Borh Porsche Cayman GT4

V8 Oval Series (Venray, NED)

N°44 Gil Linster Chevrolet SS Super Late Model V8

Championnat de Luxembourg de Motocross (Walldorf, GER)

http://www.msc-walldorf-astoria.de/swc-nennung-2019/

European Quad Trophy (Bastogne, BEL)

N°33 Dany Nisen (LUX) & Steven Mayon (BEL) Nuts Quad Team

N°74 Boris Uicich (LUX) & Gino Lentile (LUX) Team Les Luxo

Course de Tracteur tondeuse à Herschmetten, Suisse

Course de Tracteur tondeuse à Fronvill en Ardennes, Belgique