Dans la Coupe des Rallyes, organisée par l’ACL, un nom peu connu dans le monde du sport automobile luxembourgeois pointe au deuxième rang du classement des copilotes. Gros plan sur Romy Moes qui pourrait être la révélation de l’année.

Sport 1 3 min.

Pit Lane: à la découverte de Romy Moes

Dans la Coupe des Rallyes, organisée par l’ACL, un nom peu connu dans le monde du sport automobile luxembourgeois pointe au deuxième rang du classement des copilotes. Gros plan sur Romy Moes qui pourrait être la révélation de l’année.

Par Andy Foyen

Du haut de ses 27 ans, Romy Moes entame en 2019 sa deuxième saison en tant que copilote. Son père, fan de sport automobile, lui a logiquement transmis sa passion. «Il y a quelques années, avec mon père, nous allions voir l’un ou l’autre rallye. Déjà à cette époque, j'étais passionnée par les voitures.» Elle ne savait pas encore qu’elle allait se retrouver un jour dans le baquet de droite d'un de ces bolides.

Comme beaucoup de belles histoires, c’est un peu par hasard qu'elle a pris forme. « C'est grâce à mon père que j’ai appris à connaître Eric (Thill, pilote de rallye luxembourgeois). Un jour, spontanément, il m’a proposé d’être sa copilote pour le Shakedown du Rallye de Luxembourg.» Ces premiers kilomètres dans une voiture de rallye ont laissé des traces et bien vite, la jeune Luxembourgeoise a compris qu’elle deviendrait copilote.

Elle a pris part à son premier véritable rallye à l’occasion de l’Osterrallye de Zerf en Allemagne en 2018, au côté d'Eric Thill dans une Mitsubishi EVO 8. Toujours avec Thill, elle a participé à son premier Rallye de Luxembourg qu’elle a fini à la 42e place avec une Peugeot 208 R2 dans laquelle elle roule encore cette année. Elle était entraînée dans l'engrenage du rallye. «Pour moi, le rallye, c'est de l’adrénaline pure. Cela demande beaucoup de concentration et un véritable esprit d'équipe. Il me procure beaucoup de plaisir.»

Pour sa première saison complète, sa priorité est d'acquérir de l’expérience. «J’apprends de rallye en rallye. Eric m’a fait beaucoup progresser. Son soutien ainsi que celui de toute ma famille et de mon petit ami constituent pour moi une aide précieuse.» Malgré son inexpérience, Moes sait au fond d'elle-même qu’elle peut jouer les premiers rôles dans le championnat: «Mon objectif était d'être devant. Mais je n’avais quand même pas imaginé me retrouver tout en haut après trois épreuves. La saison est encore longue et la concurrence est grande».



Sur les traces de Michèle Mouton



La force du duo Thill-Moes reste sa constance et son jusqu'au-boutisme. Ainsi à Kempenich, malgré qu'ils aient été percutés par un concurrent, ils sont parvenus à ramener la voiture sur la ligne d’arrivée en engrangeant néanmoins de précieux points. Avec six rallyes à son actif jusqu’à présent, le duo a chaque fois terminé la course. Ajoutez à cette régularité une grosse pointe de vitesse, comme lors de l'édition 2019 de l’Osterrallye, où Thill et Moes ont remporté leur catégorie, cette équipage devient difficile à battre.



Romy Moes ambitionne de piloter une voiture de rallye. Photo: Sascha Dörrenbacher

En dehors de la Coupe de Luxembourg des Rallyes, ils s’aligneront également sur le Rallye de Luxembourg, événement incontournable pour tous les pilotes et copilotes nationaux. Tous regrettent d’ailleurs qu’il s’agisse de la seule épreuve nationale et la jeune dame ne fait pas exception à la règle. «C’est très dommage que dans la Coupe des Rallyes, il n’y ait pas une seule épreuve à domicile. Pour pratiquer notre passion, nous sommes souvent obligés de partir rouler à l'étranger», déplore-t-elle.

A l'avenir, Moes n’exclut pas de passer dans le baquet de gauche à l’instar de son modèle, Michèle Mouton. «Se retrouver un jour derrière le volant, ce serait un véritable rêve pour moi. Mais le rôle de copilote me convient en ce moment. C’est un véritable challenge.» Un autre rêve qu’elle tente de réaliser est de s’aligner un jour sur le Championnat d’Allemagne des Rallyes. «J’étais déjà présente sur le bord de la route comme spectatrice lors du Championnat d’Allemagne. L’ambiance me prenait aux tripes. Et je ne parle même pas des spéciales qui sont très agréables.»