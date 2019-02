Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a remporté le 51e Tour du Haut-Var en s'adjugeant en solitaire la dernière étape entre La Londe-les-Maures et le Mont Faron. Le Polonais Szymon Rekita a lui offert la victoire à Leopard au Tour d'Antalya.

Sport 2 min.

Pinot remporte le Tour du Haut-Var, Rekita fait briller Leopard

(tof/AFP) - Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a devancé au classement général comme dans l'arrivée de l'étape son compatriote Romain Bardet (AG2R La Mondiale) et le Britannique Hugh John Carthy (EF Education First)

Pinot succède au palmarès au Français Jonathan Hivert au Tour du Haut-Var. Tom Wirtgen a pris la 33e place de cette troisième étape. Il finit l'épreuve à une belle 35e place à 10'43'' du lauréat.

Antalya: la griffe Leopard

Roy Jans (Corendon-Circus) s'est lui adjugé la quatrième et dernière étape du Tour d'Antalya (2.2) entre Side et Antalya (158 km) en Turquie. Le Belge de 28 ans s'est montré le plus rapide au sprint devant l'Italien Giovanni Lonardi et le Néerlandais Bas van der Kooij.

Le Polonais Szymon Rekita (Leopard Pro Cycling) est le vainqueur final de cette deuxième édition du Tour d'Antalya.

Algarve: la belle promesse Pogacar

Le jeune Slovène de 20 ans, Tadej Pogacar (EAU Team Emirates) a épinglé à son palmarès le Tour d’Algarve (2.HC) au terme de la dernière étape disputée sur 173,5 km entre Faro et l’Alto de Malhao (2e catégorie), et remportée par le Tchèque Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) dimanche au Portugal.

Stybar s’est retrouvé avec Soren Kragh Andersen (Sunweb) dans la dernière ascension du jour, un col de deuxième catégorie, s’imposant au final avec 3'' d’avance sur le Danois.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) a fini lui 6e à 18'' et conserve son maillot de leader. Pour sa première saison pro, Pogacar s’offre déjà une brillante victoire après son succès aussi dans la deuxième étape de ce rendez-vous en Algarve. Il avait remporté le Tour de l’Avenir l’an dernier.

Andersen est deuxième au classement général final à 14'' de Pogacar. Wout Poels complète le podium à 21''. Jempy Drucker a fini 99e de l'étape à 16'52'' et Alex Kirsch 108e à 17'11''. Au classement général, Drucker boucle l'épreuve au 55e rang à 23'53''. Kirsch finit 99e à 41'36''.

Andalousie: Fuglsang avait fait le plus dur

Le Danois Jakob Fuglsang (Astana) a lui remporté le Tour d'Andalousie, après la cinquième et dernière étape enlevée au sprint par l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) après 164 km entre Otura et Alhaurin de la Torre. Fuglsang, seul en tête depuis samedi et l'étape de montagne, a terminé tranquillement dans le gros du peloton, arrivé dans le même temps que Trentin (3h58'19").

Au classement général final, le Danois a conservé 7'' d'avance sur l'Espagnol Ion Izagirre et 11'' sur le Néerlandais Steven Kruijswijk. "Je suis très heureux. Mes coéquipiers ont vraiment beaucoup travaillé aujourd'hui parce que nous ne voulions vraiment pas laisser échapper la victoire", a commenté Fuglsang après avoir brandi le bouquet de vainqueur final dans une course à étapes pour la première fois depuis le Critérium du Dauphiné en 2017.