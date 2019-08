La Néerlandaise Amy Pieters a remporté samedi chez elle aux Pays-Bas le titre de championne d'Europe de cyclisme sur route. Christine Majerus a terminé neuvième à Alkmaar.

Pieters championne d'Europe, Majerus 9e

(AFP) - Agée de 28 ans, Amy Pieters a devancé l'Italienne Elena Cecchini (27 ans, 2e) et l'Allemande Lisa Klein (23 ans, 3e) au terme d'un sprint qu'elle a elle-même initié d'assez loin, à 400 m de la ligne d'arrivée, après 115 km de course.

Le trio s'est détaché du peloton - relégué à 25 secondes à l'arrivée - une trentaine de kilomètre seulement après le départ, retardé d'une demi-heure en raison des conditions météo particulièrement venteuses.

Lentement mais sûrement, alors que la poursuite ne s'organisait pas efficacement entre les Britanniques et les Belges, Pieters, Cecchini et Klein ont accru leur avantage en tête de course pour le stabiliser finalement aux alentours des deux minutes grâce à une excellente collaboration.

L'écart, réduit seulement de moitié à un tour du terme - sur les 10 du parcours -, les trois échappées se sont disputé la couleur de la médaille.

Et à ce petit jeu, Pieters a fait parler sa science tactique mais surtout sa puissance pour s'offrir un titre majeur devant ses supporters et succéder au palmarès à l'Italienne Marta Bastianelli.

Klein, troisième sur la ligne, passe à nouveau près d'un sacre européen cette semaine après l'argent décroché sur le contre-la-montre individuel jeudi.

Majerus encore dans le coup

Christine Majerus était dans le groupe de quinze concurrentes qui a faussé compagnie au reste du peloton. La Luxembourgeoise a pris une bonne neuvième place.

Isolée pendant toute la course, elle n’avait malheureusement pas d’autres alternatives en fin de course que de subir les tactiques des nations en large supériorité numérique au départ de ce championnat.

La Luxembourgeoise aura toutefois réalisé une course sans faute en ayant réussi à toujours être bien placée et à figurer dans la première bordure dans une course rendue très physique et très technique avec le vent.

Elle démontre une fois de plus sa belle régularité au plus haut niveau en décrochant un nouveau Top 10 sur ces championnats européens.



Chantal Hoffmann a terminé 67e à 6'24" de Pieters.

L'Italien Alberto Dainese a succédé au Suisse Marc Hirschi chez les Espoirs. Il s'est imposé au sprint devant le Danois Niklas Larsen et l'Estonien Raït Arm au terme des 138 km de course autour de la ville d'Alkmaar.

Seul Luxembourgeois à l'arrivée Colin Heiderscheid est 22e.