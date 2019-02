La situation de Chris Philipps est compliquée au Legia Varsovie. Selon le journal Przeglad, le milieu de terrain luxembourgeois s'entraîne avec la réserve. Une équipe qui joue... en Ligue 3.

Philipps s'entraîne avec la réserve du Legia

Christophe NADIN

La purge de mi-saison a épargné Chris Philipps au Legia, mais l'avenir du garçon de Doncols n'est pas pour autant rose. Selon le journal Przeglad, le Luxembourgeois, au même titre que Cristian Pasquato et Arkadiusz Malarz, n'entre plus dans les plans de Sa Pinto pour le second tour.







Philipps n'était d'ailleurs pas parti avec le groupe en stage au Portugal. Le milieu de terrain n'a pas quitté le club de la capitale au mercato hivernal et ne jouerait pas les matches de préparation de peur qu'une blessure compromette un prochain transfert.





L'entraîneur de l'équipe réserve, Piotr Kobierecki, n'a pas à se plaindre du comportement des trois joueurs, mais ignore de quoi leur avenir sera fait. «Ils élèvent le niveau de jeu de l'équipe. S'ils restent, ils joueront», dit-il. La Ligue 3 reprendra seulement le 16 mars.