Philipps, Martins et Chanot sur le banc, Rodrigues buteur

Christophe NADIN Plusieurs internationaux doivent faire preuve de patience. Après Laurent Jans, c'est Christopher Martins qui a débuté la saison sur le banc de touche. Chris Philipps est lui aussi retourné s'asseoir lors de la victoire laborieuse d'un Legia en quête de réhabilitation.

Le Legia s'est offert une belle frayeur lors de la quatrième journée d'Ekstraklasa. L'adversaire de Dudelange au troisième tour qualificatif de l'Europa League l'a emporté trois buts à un au Piast Gliwice, mais n'a forcé la décision que dans les cinq dernières minutes.



Chris Philipps est resté sur le banc de cette rencontre peut-être capitale pour l'entraîneur Aleksandar Vukovic à moins que son sort ne soit déjà scellé. Le Legia s'était pourtant retrouvé devant grâce à un but de Jedrzejczyk (22e), mais Gliwice, pourtant réduit à dix après l'expulsion de Pietrowski (42e), a égalisé par Papodopulos (56e). Kante (86e) et Nagy (90+5) ont permis au champion en titre de respirer et de remonter au classement.



Le Legia est quatrième avec sept points, son adversaire du jour est deuxième avec deux unités de plus. Vukovic a fait tourner son effectif. Seuls six titulaires ce dimanche avaient commencé le match jeudi dernier.



Gerson Rodrigues a trouvé l'ouverture avec le Sheriff Tiraspol vainqueur deux buts à rien du Speranta Nisporeni dans le cadre de la seizième journée du Championnat de Moldavie. L'international a doublé la marque à la 52e minute. Son club est en tête avec quatre points d'avance sur Milsami Orhei.



Virton cartonne avec Moris dans le but



La Ligue 1 a débuté et Christopher Martins a suivi du banc la première victoire de son club, Lyon, qui recevait Amiens ce dimanche. Les Gones l'ont emporté 2-0. Des réalisations signées Traoré (24e) et Depay (75e).



L'Excelsior Virton (Division 1 amateurs) a lancé sa saison avec un troisième tour de la Coupe de Belgique remporté sept buts à rien à Wavre (Division 3 Amateurs). Anthony Moris a joué tout le match. Lucas Prudhomme a disputé la seconde période.



En Allemagne, Aldin Skenderovic est resté sur le banc lors de défaite d'Elversberg contre la deuxième équipe de Stuttgart en Regionalliga Südwest (0-1). Florian Bohnert, lui, a débuté la rencontre avec Pirmasens face à Hoffenheim II. Le promu s'est lourdement incliné (2-6) et l'international a cédé sa place à Schuck à la 74e minute.

Le Waldhof Mannheim de Maurice Deville se déplace ce lundi soir (20h15) au FSV Francfort. Au classement, Pirmasens est cinquième avec sept points et Elversberg ferme la marche avec une unité.



En Première Ligue suisse, dans le groupe 2, le Grasshopper II a fait match nul 1-1 sur la pelouse du FC Solothurn. Dirk Carlson et Jan Ostrowski ont disputé toute la rencontre samedi. La formation des deux défenseurs luxembourgeois est dixième après deux matches nuls.



En fin de soirée, New York City s'est imposé 3-2 face à une équipe de Toronto rapidement réduite à dix. Le Lybien Tajouri (2x) et David Villa ont trouvé le chemin des filets. Maxime Chanot est resté sur le banc.