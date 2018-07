Le Legia Varsovie et le Sheriff Tiraspol se sont hissés au deuxième tour qualificatif de la Ligue des champions. Le club de Chris Philipps a disposé des Irlandais de Cork City alors que celui de Gerson Rodrigues a distancé les Géorgiens du Torpedo Kutaissi.

Philipps et Rodrigues qualifiés pour le tour suivant

Christophe NADIN

Titulaire et buteur en Super Coupe de Pologne, Chris Philipps a suivi du banc le match retour du premier tour comme le match aller d'ailleurs. Mardi soir, le champion irlandais a pris trois buts à Varsovie. Il en avait déjà encaissé un chez lui il y a une semaine. Au tour suivant, l'international luxembourgeois et ses coéquipiers se mesureront aux Slovaques du Spartak Trnava. Assurément un os plus difficile à ronger!

Titulaire en Géorgie il y a une semaine, Gerson Rodrigues avait lui aussi retrouvé un statut de remplaçant dans un match que le Sheriff Tiraspol devait faire basculer après sa défaite au match aller (1-2). Une chose acquise dès la mi-temps avec deux buts. Un troisième est venu clore le chapitre et l'international a disputé les vingt dernières minutes.



La semaine prochaine, l'ailier de la sélection se déplacera en Macédoine à Tetovo pour y défier Shkëndija.