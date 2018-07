Le Legia Varsovie a été battu samedi soir lors de la 1re journée du Championnat de Pologne. Les champions ont été surpris à domicile par Zaglebie Lubin 1-3.

Philipps et le Legia chutent d'entrée

Le champion en titre a débuté la compétition de la plus mauvaise des manières en s'inclinant sur sa pelouse 1-3. Philipps et ses équipiers ont connu une entame de match difficile en encaissant deux buts lors des 20 premières minutes (15e et 21e). L'international luxembourgeois était à la base de la réduction du score des locaux par Hlousek (37e).



Durant le second acte, le Legia a tenté d'égaliser mais ce sont les visiteurs qui ont inscrit le troisième but en fin de match (87e), une rencontre que Chris Philipps a disputée dans son intégralité. Prochain rendez-vous pour le Legia, ce mardi en Ligue des champions contre les Slovaques du Spartak Trnava.