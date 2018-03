Soirée de reprise timorée pour les internationaux luxembourgeois dans les championnats étrangers. Laurent Jans et Waasland-Beveren ont mal entamé les play-offs alors que Chris Philipps et le Legia tardent à reprendre de l'altitude.

Philipps et Jans battus, Mannheim terrasse Sarrebruck

Christophe Nadin Le point sur les Luxembourgeois à l'étranger

Chris Philipps a retrouvé sa place dans l'entrejeu du Legia. Son club, lui, tarde à éteindre l'incendie qui s'est déclarée ces dernières semaines. Varsovie s'est incliné 0-1 à Arka Gdynia dans le cadre de la 29e journée de championnat. Sa deuxième place est menacée et Bialystok peut s'échapper en tête.

Chris Philipps a joué tout le match. C'est la seconde défaite consécutive pour le Legia.

Laurent Jans et Waasland-Beveren ont mal débuté les play-offs II en Belgique. Un périlleux déplacement à Courtrai attendait des Waaslandiens finalement battus quatre buts à un pour ce premier match du groupe A. Laurent Jans a joué tout le match. Pas d'Aurélien Joachim ni de Tim Hall dans l'équipe du Lierse qui va tenter d'oublier ses problèmes extrasportifs dans le même groupe que Waasland-Beveren. C'est mal parti. Les Lierrois se sont inclinés à Mouscron 0-3. Rappelons que ces play-offs ouvrent encore une fenêtre sur l'Europe.

En Division 1 Amateurs, Virton s'est incliné 0-1 contre Dender dans un match de mise à jour. Lucas Prudhomme a disputé la dernière demi-heure. Les Gaumais sont distancés de trois points par leur adversaire du jour au classement général.

En Ligue régionale allemande sud-ouest, Aldin Skenderovic et Elversberg ont fait match nul (0-0) face à la deuxième équipe de Fribourg dans le cadre de la trentième journée. L'international luxembourgeois a joué tout le match. Mannheim a créé la sensation en s'imposant un but à rien chez le leader Sarrebruck. Maurice Deville a joué le dernier quart d'heure. Sommer a inscrit le but du match à la 53e. Au classement général, le Waldhof est troisième avec 57 points, soit trois de moins qu'Offenbach mais avec un match de moins aussi. Elversberg est cinquième avec 46 points.