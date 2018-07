Chris Philipps a inscrit son premier but en Pologne, mais son club du Legia s'est incliné 2-3 en Super Coupe face à Arka Gdynia ce samedi. Maxime Chanot a lui gagné avec New York City face à Columbus deux buts à rien.

Philipps buteur, Chanot titulaire et vainqueur

La fête aurait pu être totale pour Chris Philipps. Malheureusement, la défaite est venue sanctionner ce second match officiel de la saison. Resté sur le banc en semaine lors de la victoire du Legia en Ligue des champions à Cork (1-0), l'international luxembourgeois a cette fois été titularisé et a disputé tout le match à une semaine de la reprise de la compétition.

C'est lui qui a inscrit le second but qui redonnait l'avance à son équipe (2-1) d'une frappe de 25m légèrement enroulée du pied du droit sur un corner. Deux autres buts avant la pause feront basculer un match au cours duquel Philipps a écopé d'un carton jaune.



Rendez-vous mardi pour une qualification attendue face à Cork City puis samedi prochain pour l'ouverture du championnat face au Zaglebie Lubin.

Maxime Chanot avait lui retrouvé une place de titulaire au coeur de la charnière centrale du New York City pour la venue de Columbus Crew. Le club de Big Apple l'a emporté deux buts à rien. Des réalisations tombées en fin de match (Medina à la 80e et Tinnerholm à la 90e). L'international a joué tout le match. Son club est revenu à la hauteur d'Atlanta en tête du classement avec 40 points après 20 matchs. Dallas compte deux unités en moins au compteur et un match de moins aussi.