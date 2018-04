Une rencontre cruciale. Pour de vrai. Le FC Metz s'en va à Lille ce samedi (20h) avec l'impérieuse nécessité de s'y imposer. A l'occasion de la 35e journée de Ligue 1, l'ex-Messin Philippe Piette, qui suit les rencontres du LOSC depuis 5 ans, présente les débats.

Philippe Piette: «Le FC Metz va s'imposer à Lille»

L'ancien milieu de terrain du LOSC et du FC Metz n'est pas tendre avec les Dogues.

Par Hervé Kuc

Philippe, comment se porte le LOSC (19e, 29 points)?

Le club ne possède plus d'identité. Il y a bien des jeunes qui ont du talent mais l'ensemble manque d'expérience. Samedi, c'est le match de la dernière chance pour Lille et Metz: celui qui s'inclinera sera cuit. Le LOSC aurait pu s'imposer face à Guingamp (33e journée) à domicile mais après avoir mené 2 à 0 il s'est fait remonter. De toute façon, dès que ça ne va pas, il n'y a personne pour remettre de l'ordre dans la maison. Je crains le pire face aux Messins!

Le FC Metz peut donc raisonnablement ambitionner un résultat très positif ce samedi?

Oui, je vois bien Metz venir s'imposer à Lille. Les hommes de Frédéric Hantz sont sur une pente ascendante au regard de leurs deux derniers résultats et se retrouvent dans une meilleure dynamique que les Lillois qui viennent de prendre une correction à Marseille (1-5). Si Metz s'impose ce samedi, il jouera à coup sûr les barrages et le LOSC plongera en Ligue 2. Il y a une pression énorme sur les épaules de ces deux équipes.

Les «supporters» lillois ont montré un mauvais visage le 10 mars dernier face à Montpellier (1-1)…

Ce ne sont pas des supporters mais des abrutis. C'est une petite frange, toujours la même, qui insulte les adversaires et s'en prend aux joueurs du LOSC quand cela ne va pas. Ils avaient envie de taper sur les joueurs. Où va-t-on? Les supporters, les vrais, eux en ont ras la casquette, ils ont l'impression que l'on se moque d'eux.

Christophe Galtier, l'actuel entraîneur du LOSC, a pris le relais suite au départ de Bielsa (novembre 2017). A-t-il bien fait?

Christophe est un travailleur, un gars sérieux et quand je lis dans le journal L'Equipe que certains Lillois sortent deux ou trois jours avant un match officiel, je ne sais plus quoi dire. A mon époque, on sortait, mais c'était après la rencontre et généralement en famille. Galtier a beau remuer le vestiaire, il ne se passe rien. La fibre lilloise a disparu. Quand je vois comment Amiens (13e, 40 points) se bat depuis le début de saison, ça me fait mal de voir le LOSC ainsi. Je pense que les dirigeants auraient dû laisser Bielsa en place et que c'était à lui de se débrouiller avec un effectif qu'il avait choisi. Pauvre Christophe Galtier! Les joueurs ne sont pas concernés car ils savent depuis le début de saison que le club les a embauchés pour faire de l'argent sur leur dos. Il aurait fallu garder un type comme Mavuba.

Vous avez porté les couleurs de Metz, Lens, Lille et Nancy. Ces clubs risquent de se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine…voire en National. Qu'en déduisez-vous?

C'est exactement la réflexion que je me faisais dernièrement. Pourtant, croyez-moi que dans les années 80/90, toutes ces formations étaient des places fortes du football français. Tout a changé, maintenant un jeune de 16 à 18 ans refuse de signer son premier contrat au sein du club qui l'a pourtant formé. A mon époque, on commençait à gagner sa vie en Ligue 1 à partir de 25 ou 26 ans car avant cela il fallait prouver certaines choses. Vous saisissez la nuance? Là, il faut bien constater que ces quatre clubs ne forment plus autant de bons joueurs qu'avant.





L'enjeu de la rencontre. Malheureusement incapable de distancer une très faible formation caennaise samedi dernier (1-1), le FC Metz (20e, 26 points) se retrouve dans l'obligation de sortir vainqueur de son duel avec Lille. Car, au même moment, Troyes (29 points) accueille Caen (37) et partira avec les larges faveurs du pronostic gagnant tant les Caennais semblent au point mort en cette fin de saison. Les Messins vont donc devoir puiser dans leurs ressources morales et physiques pour cadenasser le LOSC et faire face au contexte local. Seule certitude: si le FC Metz venait à s'incliner, il dirait très probablement adieu à la Ligue 1 car son retard sur le LOSC serait alors de six unités à trois étapes du terme de cette saison maudite (pour le moment).

Le «prono» de la rédaction. A force de rater ses rendez-vous à Saint-Symphorien, le FC Metz va finir par se brûler définitivement les ailes à l'extérieur. Notre pronostic: 1-1.