Un peu moins fringuant ces dernières semaines, le FC Metz demeure néanmoins, au niveau comptable, un solide leader de la Ligue 2. Le déplacement à Grenoble (16e journée) ce samedi (14h) constitue pourtant un test sérieux pour Frédéric Antonetti et ses joueurs. Les Grenoblois de Philippe Hinschberger effectuent un remarquable parcours.

Philippe Hinschberger: «On va voir si Grenoble peut bousculer le FC Metz»

«Le changement d'environnement de Thill lui fait beaucoup de bien»

Interview: Hervé Kuc

Philippe, le Grenoble Foot 38 surprend agréablement (5e, 27 points). Vous venez d’engranger seize points sur vingt-et-un…

Jusqu’à présent, nous avons remporté huit matchs sur quinze et je me dis que les points que nous détenons ne sont nullement des points volés. Lors des sept dernières journées, nous avons su être vainqueurs à cinq reprises (AC Ajaccio, Orléans, Nancy, Clermont et Red Star), concédé un partage des points (Lens) et seul le revers face à Troyes (0-2) à domicile me reste en travers de la gorge. Les Troyens n’ont pas été dangereux de la partie.

Votre équipe semble sereine et robuste (19 buts inscrits contre 13 encaissés). Où se situent les clés de votre réussite?

Il ne faut pas oublier que le GF 38 revient de l’enfer (Ligue 1 en 2008-2009, dépôt de bilan puis CFA 2 en 2011-2012). Il y a trois ans, Stéphane Rosnoblet a pris la présidence du club et j’ai remplacé Olivier Guégan l’été dernier alors que le club venait de valider son accession en Ligue 2. Les joueurs ont très bien compris que je n’étais pour rien dans son éviction et dès la première seconde de la reprise ils se sont mis au travail. Je dispose d’un groupe dynamique mais assez inexpérimenté car la plupart de mes garçons découvrent ce niveau de compétition. Ensuite, Grenoble reste sur deux dernières saisons très positives mais il fallait travailler sur l’animation et la maîtrise technique. C’est là que j’ai concentré tous nos efforts.

Vincent Thill est prêté à Pau (National, 10e, 18 points) par le FC Metz. Qu’en pensez-vous?

Je l’ai eu sous mes ordres à Metz. Je suis ravi pour lui même s’il vient de jouer un sacré mauvais tour à Laval (2e, 26), un de mes anciens clubs. Il a inscrit un magnifique premier but et a permis le succès des siens (2-0). Ce changement d’environnement lui fait beaucoup de bien et c’est ce qu’il lui fallait apparemment.

Quels sont vos rapports avec votre président, Stéphane Rosnoblet?

Il gère ses affaires professionnelles à Annecy et je l’ai au téléphone tous les deux ou trois jours. Il me laisse travailler sereinement et ne s’immisce en rien dans mon travail.

Avez-vous suivi le succès du FC Metz devant le Gazélec Ajaccio (1-0)? Les Messins vous ont-ils impressionné?

Oui, j’ai un peu regardé et je pense que Metz a bien été servi sur le penalty accordé. Le Gazélec a bien tenu son rang mais les Messins auraient pu également corser l’addition en seconde période. Le FC Metz aime avoir le ballon et des garçons comme Cohade, Boulaya, Nguette et Niane sont capables de faire la différence. Si les hommes de Frédéric Antonetti ont un peu perdu de leur superbe ces dernières semaines, ils restent toutefois très solides dans le jeu. Metz est une grosse équipe et on va voir si Grenoble peut la bousculer.

En cas de résultat très positif de votre formation ce samedi, vos ambitions seraient-elles revues à la hausse?

Notre objectif, c’est le maintien en Ligue 2 et il serait très prétentieux d’annoncer autre chose. Mais, il nous reste quatre matchs à disputer avant la trêve et si nous réussissions à prendre le meilleur sur le FC Metz puis d’emmagasiner un autre succès, on passerait alors à au moins 33 unités dans la poche. Nous aborderions alors la seconde partie avec l’ambition de mieux figurer au classement. En tout cas, mes garçons ont l’envie de s’accrocher.

L'enjeu de la rencontre

Le FC Metz (1er, 34 points) affiche la statistique qui, pour le moment, nuance tout commentaire négatif à son sujet: 11 succès en 15 sorties. Les partenaires de Renaud Cohade savent pertinemment que leur niveau de jeu actuel ne leur permettra pas de maintenir cette cadence et qu’un retour à un jeu plus consistant et rapide s’impose. Mi-août, les Messins avaient su s’imposer, en Coupe de la Ligue, face à un adversaire très robuste (2-1, doublé de Niane sur penalty). Les partenaires de Cohade n’auront absolument pas le temps de souffler qu’il leur faudra accueillir le Red Star mardi prochain (17e journée de L2). Sacré programme.

Le «prono» de la rédaction

Les Messins ne sont pas flamboyants mais demeurent solides dans le jeu. Ils possèdent les armes pour ne pas connaître la défaite à Grenoble. Notre pronostic: 1-1.