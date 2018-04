Le FC Metz s’en va à Rennes ce samedi (33e journée de L1) en sachant que sa mission sera périlleuse face aux ex-Messins Ismaïla Sarr et Diafra Sakho. Philippe Hinschberger préface l’événement, entre un avion irlandais et un retour sur La Rochelle où il vit désormais.

Philippe Hinschberger: «Je souhaite ardemment le maintien du FC Metz en L1»

Propos recueillis par Hervé Kuc

Philippe, quelle est votre actualité du moment?

Je reviens d’Irlande et d’un stage de quatre jours organisé par l’UNECATEF. Il s’adresse aux entraîneurs qui n’ont pas de club et l’une des huit sessions doit se dérouler dans un pays anglo-saxon.

Les ex-Messins et aujourd’hui Rennais Ismaïla Sarr et Diafra Sakho vont-ils à eux deux faire chuter votre ancienne équipe?

Je ne connais pas très bien le parcours de Diafra Sakho que je n’ai pas eu sous ma direction mais c’est un attaquant rapide et véloce. Ismaïla, tout le monde connaît maintenant son pouvoir d’accélération et sa force de pénétration dans les défenses adverses. Oui, potentiellement, ce sont des dangers pour le FC Metz ce samedi.

Le FC Metz et son calendrier a priori plus favorable que celui de Lille (19e, 28) et Troyes (20e, 29), peut-il encore disputer les barrages?

S’il est vrai que Caen, Amiens, Lille et Angers sont des adversaires à la portée du FC Metz, ces parties il va falloir néanmoins les remporter. C’est ce que je souhaite. Oui, le calendrier de Troyes me semble compliqué, mais d’un autre côté, les Messins vont à chaque fois disputer des matchs couperets mais tout reste possible effectivement. Toulouse et Strasbourg peuvent également être inquiétés par la descente ou les matchs de barrages.

La Ligue 1 (Lille) comme la Ligue 2 (Le Havre) ont récemment été marquées par des débordements de «supporters». Qu’en pensez-vous?

C’est uniquement une frange de personnes qui envahit les terrains. Ces personnes-là ne méritent absolument pas le terme de supporters. Ceux qui aiment leur club et le supportent ne font absolument pas ça. Je remercie les supporters du FC Metz pour leur superbe conduite, c’est sur eux que ces personnes devraient prendre exemple. De toute façon, en France, on est trop gentil avec cette minorité de gens qui nuisent à l’image des vrais supporters. Ils ne devraient plus être acceptés dans des stades.

Peut-on connaître votre pronostic pour le match de ce samedi?

Je ne souhaite absolument pas en donner, pas sur le club que j’ai entraîné. A l’aller, nous aurions mérité de l’emporter (1-1). Mais voilà, sur les onze matchs que j’ai dirigés, il y a toujours eu un fait en notre défaveur. Là, je m’aperçois que le ressort psychologique est encore défaillant en fin de partie, ce qui nous était déjà arrivé face aux Rennais. Mon souhait le plus ardent est que le FC Metz reste en Ligue 1, ensuite peu importe qui descendra en Ligue 2, mais pas Metz.



L’enjeu de la rencontre

Il reste six rencontres et le FC Metz (20e, 22 points) n’est pas encore totalement enterré. Preuve qu’il y avait de la place pour un maintien, lors de cet exercice 2017-2018, si les Messins avaient su être beaucoup plus consistants et sérieux à Saint-Symphorien surtout au cours de la phase aller. Ce samedi à Rennes (5e, 47), les hommes de Frédéric Hantz auront néanmoins en face d’eux un adversaire costaud et qui a gagné en crédibilité ces dernières semaines. A l’aller, les Mosellans avaient dominé (1-0, Mollet 41e) mais Mubele était venu gâcher la fête (1-1, 87e). Cette fois, les Rennais de Lamouchi voudront empocher la totalité de la mise, histoire de rester en course pour décrocher un strapontin européen en mai.

Le prono de la rédaction



La gifle lyonnaise (5-0), les difficultés de certains Messins à être au niveau et forcément un moral en baisse, ne vont pas aider l’embarcation messine ce samedi. Difficile de parier sur le moindre gain de point. Notre pronostic: 3 à 0 en faveur du Stade Rennais.