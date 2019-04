Le coureur de l'équipe Deceuninck a remporté ce dimanche la classique Paris-Roubaix longue de 257 km dont 54,5 km de pavés, répartis sur 29 secteurs. Le Belge a devancé au sprint l'Allemand Nils Politt sur l'ultime ligne droite du vélodrome nordiste.

Sport 2 min.

Philippe Gilbert dompte l'Enfer du Nord

Eddy RENAULD Le coureur de l'équipe Deceuninck a remporté ce dimanche la classique Paris-Roubaix longue de 257 km dont 54,5 km de pavés, répartis sur 29 secteurs. Le Belge a devancé au sprint l'Allemand Nils Politt sur l'ultime ligne droite du vélodrome nordiste.

Après le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège et le Tour des Flandres, le Remoucastrien a décroché son quatrième monument. La troisième place est revenue à Yves Lampaert qui a complété le joli tir groupé des hommes de Patrick Lefevere.



Cette 117e édition de l'Enfer du Nord a été particulièrement intense et le vent le plus souvent défavorable sur les pavés a rendu la course difficile. Contrairement à certaines années, il n'y a aucune échappée matinale malgré de belles batailles en tête de course. Avant le premier secteur pavés (29 - Troisvilles à 160 km de Roubaix), un groupe d'une dizaine d'hommes s'est détaché suivi à une dizaine de secondes d'un second. La jonction entre les deux pelotons s'est produite avant le deuxième secteur (28 - à 151 km de l'arrivée).



Conséquence: 23 hommes ouvraient la route, on y retrouvait entre autres Gougeard, Schär, Gaudin, Breschel, Politt, Haller, Declercq, Lampaert, Petit, Trentin, Küng, Philipsen, Bol et Theuns. Mais leur avance n'a jamais dépassé la minute et à l'approche du secteur 23 à Verchain-Maugré à Quérénaing (à 122 km du but), c'était le regroupement.

Un mini peloton s'est détaché avec 35 coureurs dans le secteur 21. Mais à l'approche de la Trouée d'Arenberg, on a eu droit à un nouveau regroupement. Les attaques ont été incessantes mais à 67 km de l'arrivée, un trio Politt-Gilbert-Selig s'est retrouvé aux avant-postes. Le coureur de Deceuninck a poursuivi seul son effort à 51 km de l'arrivée. Mais l'ancien champion du monde a vu revenir sur ses talons Sagan, Van Aert, Lampaert, Vanmarcke et Politt avant le secteur 11 de Mons-en-Pévèle (à 42 km de l'arrivée).



L'avance de ses six hommes montait rapidement à une minute d'avance à 35 km du vélodrome. Au fil des kilomètres, la collaboration au sein de ce groupe était parfaite. A 22 km, Gilbert a placé une première accélération à laquelle Sagan et Politt ont répondu. Van Aert, victime d'ennuis mécaniques et d'une chute, a été le premier à lâcher prise.

Dans le célèbre Carrefour de l'Arbre (secteur 4), Gilbert lançait une nouvelle offensive qui était fatale à Lampaert mais dans la foulée Politt et l'ancien champion du monde prenaient le large, Sagan était incapable de suivre le tempo à 14 km. La victoire se jouait entre les deux hommes et le sprint final tournait à l'avantage de Gilbert.



Du côté luxembourgeois, Alex Kirsch a été victime d'une crevaison à l'approche de la Trouée d'Arenberg (secteur 19).

Plus d'infos à suivre