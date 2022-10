Douze ans après avoir dû affronter un adversaire dans la course à la présidence, Paul Philipp fait face à un nouveau challenger, Claude Kremer.

Sport 3 min.

Présidence de la FLF

Philipp défend son bilan, Kremer promet du changement

Christophe NADIN Douze ans après avoir dû affronter un adversaire dans la course à la présidence, Paul Philipp fait face à un nouveau challenger, Claude Kremer.

Il y aura de l’électricité dans l’air samedi prochain au centre culturel Paul Barblé de Strassen où s’ouvrira le 104e congrès de la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF). L’élection du président pour un prochain mandat de quatre ans, sera, une fois n’est pas coutume, au centre des débats.



Encore le Portugal sur le chemin du Luxembourg Le sort a réservé un tirage au sort mi-figue, mi-raisin pour les Lions Rouges qui retrouveront le Portugal et la Bosnie-Herzégovine pour les qualifications de l’Euro 2024 en Allemagne.

Il faut en effet remonter à 2010 pour trouver la trace d’un dernier duel. Celui-ci n’était d’ailleurs pas très équilibré. Yves Bourgnon, alors vice-président de l’organe faîtier du football grand-ducal, avait défié son président en place à Diekirch. Cette tentative de putsch s’est transformée en opération kamikaze. Le représentant du FC Mamer était sorti des sentiers battus pour proposer des idées pour le moins originales afin de dynamiser la compétition et rebooster un bénévolat qui devenait déjà une denrée rare. Il s’était fracassé sur un Paul Philipp en place depuis six ans, lancé sur une autoroute et renforcé par un réseau fiable.

Une modernisation devient urgente

Depuis, le paquebot FLF vogue dans des eaux plus ou moins calmes et les quelques changements intervenus dans le conseil d’administration au gré des élections ne l’ont pas fait dévier de sa trajectoire. Il a fallu qu’un postulant sorte des rangs pour troubler l’ordre établi.

La «brebis égarée» s’appelle Claude Kremer. A 45 ans, ce chef comptable dans une fiduciaire veut se défaire de la tutelle Philipp après 18 ans passés dans le même bateau. D’abord arbitre puis président de la Jeunesse Junglinster, Claude Kremer est passé par plusieurs commissions depuis son entrée au CA. Les dames, les terrains, les jeunes, le futsal: tout ça élargit vos domaines de compétence et surtout votre carnet d’adresses.

Kremer veut devenir président de la FLF Dans quelques semaines, il pourrait théoriquement y avoir un successeur à Paul Philipp à la tête de l'association de football.

Le «jeune» postulant s’appuie sur sa fraîcheur et ses idées nouvelles pour bousculer l’ordre établi et renverser la table. Au-delà des thèmes qu’il partage avec le président actuel comme la progression du football féminin, le travail entamé chez les jeunes et le chantier de l’arbitrage, Claude Kremer appuie là où ça fait le plus mal, c’est-à-dire au niveau de la communication et du marketing.

Un football luxembourgeois 2.0 en quelque sorte. C’est le caillou dans la chaussure d’un Paul Philipp qui entend les reproches mais martèle que le jeu reste au centre de l’échiquier avant tout.

Les sélections comme vitrines

Pourtant, la BGL Ligue n’arrive pas à se vendre avec une planification des matches dont les clubs sont maîtres. Le site Internet de la FLF dépassé puis remodelé maladroitement fait mauvais genre. L’absence de protocole à l’approche des matchs internationaux comme le font toutes les sélections avec un point presse à J-4 ou J-5 est un autre exemple d’amateurisme. De plus en plus brillant sur les terrains européens, le football luxembourgeois doit se doter d’une structure moderne capable d’entourer les performances sportives.

Peut-être que l’équipe Philipp manque d’une approche moderne. C’est une question de génération, d’habitudes, de conservatisme et de manque d’ouverture. Il n’est pas trop tard pour rattraper le temps perdu et l’actuel président pourra revoir sa copie s’il repart pour quatre ans. Il s’appuie sur son bilan pour revendiquer un nouveau mandat. Les sélections nationales ont brillé chez les garçons comme chez les filles. Le travail entrepris depuis que le centre national est sorti de terre continue à porter ses fruits. Les finances se portent bien aussi.

Personne ne baisse les yeux devant cette vitrine illuminée mais d’autres préoccupations chagrinent les clubs au quotidien. C’est la raison pour laquelle cette élection s’annonce plus indécise que jamais.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.