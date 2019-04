Les Philadelphia 76ers affronteront les Toronto Raptors en demi-finale de la conférence Est, les deux équipes ayant remporté leur série de play-offs mardi, respectivement face aux Brooklyn Nets et aux Orlando Magic.

Philadelphie affrontera Toronto en demi-finale de la conférence Est

(AFP). - Les deux équipes qualifiées ont gagné leur quatrième match, contre une défaite.

Les 76ers emmenés encore une fois par un grand Joel Embiid ont défait les Nets 122-120, un score serré qui ne reflète guère leur mainmise sur la partie, contrôlée d'un bout à l'autre.



Peu avant, les Raptors avaient écrasé les Orlando Magic 115-96, leur quatrième victoire dans le cinquième match de leur série de play-offs, et ainsi décroché le billet pour les demi-finales de la conférence Est de NBA.

Kawhi Leonard s'est encore montré déterminant pour Toronto en marquant 27 points (plus sept rebonds et deux passes décisives). Pascal Siakam aussi s'est illustré, avec 24 points, six rebonds et quatre passes.