(ER) - Après «Le phénomène ultras en Italie» paru en 2006, Sébastien Louis, professeur d'histoire-géographie et de sociologie à l'école européenne de Luxembourg, signe un deuxième livre consacré à la chronologie des supporters-ultras. Un mouvement qui a vu le jour en Italie et qui est étroitement lié à l'histoire de ce pays. Et au Luxembourg?

A l'instar de nos pays voisins que sont la France ou la Belgique, le Luxembourg peut être considéré comme une terre du milieu. D'un côté on retrouve l'influence britannique et de l'autre la mouvance latine.



«Le premier groupe qui a vu le jour au pays était lié au Spora, un club qui n'existe plus. Il a été fondé en 1990 sous l'impulsion d'enfants d'immigrés italiens et portugais. Ces gens ont eu envie de créer quelque chose d'autre. En plus d'être supporters de leur équipe respective en Italie, ils ont décidé de recréer la même chose au Luxembourg, le club s'appelait les Bad Boys Spora. Bad Boys faisant référence à un groupe de supporters de Monopoli, une ville des Pouilles, une région d'où sont originaires de nombreux Italiens du Luxembourg», précise Sébastien Louis.



Ultras: les autres protagonistes du football - mare & martin - 440 pages, 42 euros



Ce groupe a disparu mais d'autres mouvements ont vu le jour par la suite avec à chaque fois, la présence de jeunes Luxembourgeois d'origine italienne et portugaise. Quand le phénomène ultra est arrivé en Allemagne, il y a eu des répercussions au Luxembourg mais les groupes d'ultras au Grand-Duché ont une durée de vie relativement limitée.

«Deux éléments expliquent ce constat: le niveau du championnat et le manque d'intérêt pour cette compétition. Seule exception: les Boys d'Etzella, un petit groupe relativement actif. Ettelbruck est aussi une ville où il y a une forte immigration. On peut aussi parler d'ultras à Diekirch, Lorentzweiler, Differdange et à la Jeunesse d'Esch. Ces derniers se cherchent encore et hésitent entre les influences anglaise et italienne. Les enfants de l'immigration sont liés à ce mouvement. Le M-Block, qui soutient l'équipe nationale, est aussi très important.»



