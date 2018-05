La 24e journée de compétition a permis d’officialiser le retour de Rumelange en BGL Ligue. La victoire 2-1 (buts de Sahin et Gomes) contre Mertert-Wasserbillig l’explique. Etzella n’est pas encore champion. Kaërjéng (3e) sera barragiste. En bas du classement, Mamer est proche de la Division 1.

Sport 2 min.

PH: Rumelange de retour en BGL Ligue, Norden et Grevenmacher vers les barrages

La 24e journée de compétition a permis d’officialiser le retour de Rumelange en BGL Ligue. La victoire 2-1 (buts de Sahin et Gomes) contre Mertert-Wasserbillig l’explique. Etzella n’est pas encore champion. Kaërjéng (3e) sera barragiste. En bas du classement, Mamer est proche de la Division 1.

Par Vincent Lommel

Un magnifique but sur coup franc au quart d’heure signé Sahin et un autre via un lob de Gomes dès la reprise (46e) ont fait exploser de joie les supporters massés dans la tribune principale. L’affaire était entendue pour Rumelange (2-0). Sous un beau soleil, Mertert-Wasserbillig n’avait guère envie de trop se bouger. C’est compréhensible. Le score de 2-1 - réduction du score par l’entremise d’Iwakiri (89e) - est à peine forcé.



«La montée était quasiment actée. Nous avions grillé un joker suite à la défaite 3-2 à Erpeldange dimanche passé», souligne le mentor Sven Loscheider. «Les garçons étaient sérieux lors des entraînements de la semaine. Cette bonne attitude s’est remarquée sur la pelouse. A 2-0, le rythme était cassé.»

Le purgatoire en Promotion d’Honneur aura duré douze petits mois. Contrat réussi pour Sven Loscheider qui, avec son T2 Dan Del Col et Jérôme Winckel entraîneur des gardiens, ramène les Bleus en BGL Ligue. La joie est compréhensible. Il reste à préparer le mercato estival: le niveau de l’élite est incomparable à celui de la Promotion, ce que sait pertinemment l’USR.



Facile vainqueur 3-0 de la lanterne rouge Kayl-Tétange, il manque encore un point à Etzella pour être assuré de terminer à la première place. L’UN Kaërjéng a validé son troisième siège. Baier (7e) et Alunni (80e) ont fait le job contre Norden 02. Le but de Harbit dans les arrêts de jeu l’est pour la forme (1-2). Le top 3 est connu.



Toujours mené au score - 1-0, 2-1, 3-1, 4-2 -, Mamer n’est pas parvenu à renverser la vapeur contre le Swift qui s’impose 4-3 dans l’antre mamérois. Cette défaite laisse le FCM à quatre longueurs de Norden 02 (12e) mais aussi de Grevenmacher (13e) qui a contraint au partage Erpeldange (0-0).



Descendant avec Kayl-Tétange, Mamer affrontera Norden 02 et Kayl-Tétange au cours des deux dernières journées. Il doit réaliser un carton plein en misant sur des faux pas du duo Norden-Grevenmacher. Les Nordistes affronteront Mamer et Sandweiler alors que les Mosellans croiseront le fer avec… Etzella et Kaërjéng. Voilà un calendrier qui n’est pas piqué des vers. Le suspense promet.



Ils ont dit



Sven Loscheider (entraîneur de Rumelange): «L’équipe a fait le travail. Il reste deux matches respectivement face à Mühlenbach et Canach. Le souhait est de bien terminer car l’heure n’est pas encore aux vacances. Profitons de ce sacre quelques jours. Ensuite, on se mettra au travail pour envisager la prochaine saison.»



Jules Diallo n'a pas trouvé le chemin des filets mais cela n'a pas empêché les Rumelangeois de prendre la mesure de Mertert-Wasserbillig. Photo: Hans Krämer

Le point

Grevenmacher - Erpeldange 0-0

Rumelange - Mertert-Wasserbillig 2-1



Käerjéng - Norden 2-1



Wiltz - Mühlenbach 3-1



Sandweiler - Canach 0-3



Mamer - Swift 3-4



Etzella - Kayl-Tétange 3-0

La 25e journée: dimanche 13 mai à 16h

Norden 02 - Mamer



Kayl-Tétange - Käerjéng



Grevenmacher - Etzella

Erpeldange - Mertert-Wasserbillig

Canach - Wiltz

Mühlenbach - Rumelange

Swift - Sandweiler