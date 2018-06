Descendant de BGL Ligue en Promotion d'Honneur, le FC Rodange a signé pour trois ans avec un attaquant de 23 ans en provenance de Belgique: Deniz Muric. Par ailleurs, Almir Smigalovic s'est lié à Muhlenbach.

PH: Muric à Rodange, Smigalovic s'engage à Muhlenbach

Jean-François COLIN Descendant de BGL Ligue en Promotion d'Honneur, le FC Rodange a signé pour trois ans avec un attaquant de 23 ans en provenance de Belgique: Deniz Muric. Par ailleurs, Almir Smigalovic s'est lié à Muhlenbach.

La saison dernière, Muric officiait à la R.U.S. Ethe-Belmont, club de 1re Provinciale luxembourgeoise, soit le sixième niveau en Belgique. Auteur de 12 buts en championnat, l'ancien joueur de Bertrix et Saint-Léger «avait un peu l’impression d’avoir fait le tour de la question».

Nullement effrayé par la descente de Rodange en PH, Muric explique: «Les infrastructures à Rodange sont super belles et je vais rentrer dans une structure plus professionnelle avec cinq entraînements par semaine. C’est vraiment ce que je cherchais pour pouvoir m’améliorer davantage. Malgré la descente, le club aura des ambitions. Ils veulent retrouver l’élite le plus rapidement possible et j’espère que je parviendrai à les y aider.»



Deniz Muric est la sixième recrue du club de la Chiers, après le jeune Irwin Ramdedovic (Fola Esch), le frère cadet d'Henid, Jeffrey Da Graça (Union Titus Pétange), Julien Lacour (Strassen), Hugo Magalhaes (FF Norden) et Marco Semedo (Canach). En outre, le jeune gardien français, déjà au club, Valentin Targon intègre le cadre seniors.



En sens inverse, Samuel Schmit est parti à Sanem, tandis qu'Anis Ramdedovic, Lucas Dias Pinto et Henrique de Sousa ont tous trois pris la direction de Reisdorf. A noter encore que Rashid Boulahfari s'est envolé vers Muhlenbach.

Une septième recrue à Muhlenbach

A propos des Blue Boys, le club s'est assuré les services d'Almir Smigalovic, qui évoluait cette saison à Etzella et à Pétange par le passé. Il s'agit de la septième recrue pour la formation, qui sera dirigée la saison prochaine par Fahrudin Kuduzovic, après les venues de Fine Bop (Sandweiler), Rodrigue Kouayep (Saint-Léger/BEL), Malick N'Diaye (Sandweiler), Ahmed Rani (US Esch), William Rocha (Wiltz) et Rachid Boulafhari (Rodange).