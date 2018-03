Mühlenbach grâce à un double d’Hot a scalpé 2-0 Canach et conforte sa sixième place à l'issue de la 15e journée de Promotion. Le leader Rumelange a pris la mesure de Norden 2-0. Kaërjéng, une fois de plus, se saborde. Erpeldange lui a joué un mauvais tour (1-0). Vainqueur 4-1 de Mamer, Etzella le rejoint à la deuxième place. Wiltz s’est fait peur contre Kayl/Tétange (3-2).

Sport 2 min.

PH: Mühlenbach dompte Canach, Käerjéng encore battu

Mühlenbach grâce à un double d’Hot a scalpé 2-0 Canach et conforte sa sixième place à l'issue de la 15e journée de Promotion. Le leader Rumelange a pris la mesure de Norden 2-0. Kaërjéng, une fois de plus, se saborde. Erpeldange lui a joué un mauvais tour (1-0). Vainqueur 4-1 de Mamer, Etzella le rejoint à la deuxième place. Wiltz s’est fait peur contre Kayl/Tétange (3-2).

Par Vincent Lommel

Avant le déplacement qui sent la poudre à Ettelbruck, Rumelange devait imposer ses vues au barragiste Norden 02. Un penalty converti par Fostier après vingt et une minutes le mettait sur le bon chemin. Borbiconi rassurait les siens en fin de match (2-0). Rideaun.

La victoire forgée dans la douleur à Sandweiler est bel et bien oubliée pour Kaërjéng. L’UNK, plus que jamais, est dans le dur depuis la reprise. Le déplacement à Erpeldange, qui restait sur un probant six sur neuf depuis la reprise ressemblait à s’y méprendre à un piège. Et comme de fait. Un but de Fonseca à six minutes du coup de sifflet final lui est fatal. Cruel.



Au même moment, Etzella, troisième de classe, digérait le but d’ouverture de N’Dour (6e) avant de frapper. Mamer a mené au score sept minutes, le temps à Umlauf (23e) de rétablir la parité. Kadrija, dans la foulée (25e) et à l’approche du dernier quart d’heure, sera l’homme providentiel des Bleus (3-1). Smigalovic enfonçait le clou dans les arrêts de jeu (4-1, 90+4).

Wiltz a donné de sacrées sueurs froides à ses supporters. Par l’entremise d'Anas (30e) et Porzi (33e), la lanterne rouge Kayl-Tétange s’était procurée une avance intéressante de deux buts. Tout ça pour ça. Erivelton, à deux reprises (44e et 67e) mais aussi un but contre son camp tétangeois ont permis aux Nordistes d’éviter le pire (3-2).



Le promu Mühlenbach rêvait d’un coup contre Canach. C’est le cas. Au terme d’une rencontre débridée, le local Hot (41e et 82e) prenait un malin plaisir à tromper la vigilance de Moreira (2-0). La joie était indescriptible à la rentrée aux vestiaires. Le Swift a laminé Mertert/Wasserbillig (5-2). Battus de concert, Mamer et Grevenmacher restent barragistes. A suivre dimanche deux affiches en haut du classement: Etzella - Rumelange et Käerjéng - Wiltz.



Mithat Hot, au pressing sur Thibault Marquart, s'est offert un doublé contre Canach. Photo: Stéphane Guillaume

Le point



Erpeldange - Käerjéng 1-0



Mühlenbach - Canach 2-0



Rumelange - Norden 2-0



Wiltz - Kayl-Tétange 3-2



Sandweiler - Käerjéng 3-1



Mertert-Wasserbillig - Swift 2-5



Mamer - Etzella 1-4



Le classement

La 18e journée dimanche à 16h

Swift - Erpeldange

Etzella - Rumelange

Käerjéng - Wiltz

Norden 02 - Canach



Kayl-Tétange - Mühlenbach

Grevenmacher - Mertert-Wasserbillig

Mamer - Sandweiler