Vainqueur 2-0 de Wiltz, Etzella conforte sa troisième place et relègue à huit longueurs son adversaire du jour. Le leader rumelangeois a souffert pour venir à bout de Grevenmacher 4-1. Une prestation très moyenne sauvée grâce au triplé de Jules Diallo. Dans le même temps, Kaërjéng a fait le plein à Sandweiler. Battu 2-1 par Erpeldange, Mamer est barragiste.

Sport 2 min.

PH: le derby du Nord pour Etzella, un triplé pour le Rumelangeois Diallo

Vainqueur 2-0 de Wiltz, Etzella conforte sa troisième place et relègue à huit longueurs son adversaire du jour. Le leader rumelangeois a souffert pour venir à bout de Grevenmacher 4-1. Une prestation très moyenne sauvée grâce au triplé de Jules Diallo. Dans le même temps, Kaërjéng a fait le plein à Sandweiler. Battu 2-1 par Erpeldange, Mamer est barragiste.

Par Vincent Lommel



Les chiffres sont parfois trompeurs. Alors que Rumelange a gagné 4-1 contre Grevenmacher, la prestation du leader n'a pas été exceptionnelle. Une victoire sans vraiment convaincre. Les deux équipes ont terminé à dix suite aux exclusions de Sahin et Saim.

Premier de classe avec trois points d’avance sur Kaërjéng, Rumelange n’avait pas le droit à l’erreur lors de la réception des Mosellans. L’ouverture du score par Gomes dès la 6e minute laissait augurer une agréable dominicale. Mais Musliu d’un tir en pleine lucarne des trente mètres glaçait les supporters locaux. L’attaquant Diallo connaissait une réussite maximale sur sa frappe de biais laquelle surprenait l’infortuné Jiang (2-1, 48e).



«On a connu une bonne entame avant de reculer dans le jeu, ce que je n’explique pas. Il a y eu de bonnes et moins bonnes choses sur une pelouse ne facilitant pas le beau jeu. Je marque trois buts mais, avant tout, c’est un travail d’équipe. En deuxième mi-temps, on est parvenu à faire la différence car nous nous savions plus forts physiquement», expliquait après coup le buteur rumelangeois.

Courageux, les Mosellans se ménageaient deux occasions cinq étoiles via Musliu et Bayoro sans les exploiter. La chance était passée. Le même Diallo rassurait, deux fois plutôt qu’une, ses coéquipiers (3-1, 80e, 4-1, 88e). L'USR devra montrer autre chose sous peine de connaître des désillusions au cours des prochains matches.

«Les gars ont livré un bon match et ils n’ont pas douté à 1-0. L’égalisation de Musliu était méritée. On a eu les occasions pour revenir à 2-2. C’est comme çà. Je n’ai rien à reprocher au groupe. A condition de continuer de la sorte, on s’en sortira en fin de saison. Nous avons un match important contre Sandweiler mercredi. Tâchons de bien le négocier», a expliqué Dan Huss, le T2 des Mosellans.

En déplacement à Sandweiler, Kaërjéng, deuxième de classe, avait intérêt à éviter un troisième revers de rang. La glace est brisée. L’inévitable Bop (20e) répliquait au but d’Alunni (19e). Bourgeois, sur penalty, permettait aux siens de s’en sortir à bon compte (61e, 2-1). Dans la douleur.



Etzella, troisième et barragiste, possède huit points (et un match) de plus sur Wiltz. En plein doute, les Wiltzois sont au pied du mur. Grâce au but tardif inscrit par Angelsberg (90+4), Erpeldange empoche trois unités précieuses au détriment de Mamer. Le FCM peut s’en vouloir car il avait débloqué la situation par N’Dour (85e) avant de déchanter dans le final après des réalisations de Fonseca (86e) et Angelsberg.

Norden 02 est frustré suite au revers 1-0 à Mühlenbach. Le promu peut remercier Azu Besto (1-0, 80e). Kayl/Tétange et Norden 02 sont descendants.





Diogo Miguel prend le meilleur sur Christopher Verbist. Etzella a signé la bonne opération du week-end. Photo: Matic Zorman

Le point

Wiltz - Etzella 0-2



Erpeldange - Mamer 2-1



Sandweiler - Kaërjéng 1-2



Mertert-Wasserbillig - Kayl-Tétange 2-0



Canach - Swift 1-1



Mühlenbach - Norden 02

Rumelange - Grevenmacher 4-1



Le classement

La 15e journée



Mercredi à 19h30

Erpeldange - Käerjéng

Mühlenbach - Canach

Rumelange - Norden 02

Wiltz - Kayl-Tétange

Sandweiler - Käerjéng

Mercredi à 20h

Mertert-Wasserbillig - Swift

Mamer - Etzella