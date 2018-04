La 23e journée de championnat valait par le duel entre le Swift et Kaërjéng. La troisième place était en jeu. Le but inscrit dans les arrêts de jeu (90+2) par Cassan assure quasiment le match de barrage à l’UNK. Etzella monte en BGL Ligue alors que Rumelange, battu à Erpeldange, doit patienter. Dans le bas du classement, Mamer se dirige vers la Division 1. Norden 02 et Grevenmacher restent barragistes.

PH: Kaërjéng vers les barrages, Etzella en BGL, Mamer proche de la D1

Par Vincent Lommel

Des résultats catastrophiques au cours des mois de février, mars et avril ont fait plonger l’UN Käerjéng au classement. Exit le duo démissionnaire Klein - Rémy, bienvenue à David Zenner appelé à la rescousse pour sauver ce qui peut encore l’être pour l’autoritaire leader d’un premier tour: une place sur le podium.



A quatre journées du coup de sifflet final et avec un petit bas de laine de trois unités de plus par rapport au Swift, l’UNK savait qu’il n’avait pas le droit à l’erreur au Holleschbierg. Souvent dominé dans le jeu, passé à côté de l’échafaud à plusieurs reprises, en manque de confiance, Käerjéng a presque validé son ticket pour les barrages à la suite du but victorieux de Cassan dans le temps additionnel (2-1).

Débarqué en droite ligne de l'Union Titus Pétange durant le mercato hivernal, Baier (0-1, 12e), une nouvelle fois, avait eu la bonne idée de mettre, rapidement, ses couleurs sur le bon chemin. Une entame rêvée qui dura ce qu’elle dura. Auteur d’une faute de main dans la surface fatidique, Fernandes servait la cause adverse. Sans trembler, spécialiste en la matière, Swistek égalisait sur penalty, au bon moment (1-1, 37e). Statu quo à cet instant au classement général. Dès la reprise, l’attaquant visiteur Cassan buttait sur Suzanne (53e) puis, en réaction, Dauphin (60e) et Correia (62e) étaient à deux doigts d’inscrire le but de la délivrance. C’était toujours 1-1 au tableau d’affichage en dépit de la mainmise évidente du Swift. Dominer n’est pas gagner. Le scénario est même catastrophique avec le goal de Cassan. Le hold up est parfait.

Thibaut Bourgeois tente sa chance malgré la présence d'Ismael Bouzid. Kaërjéng a fait un grand pas vers les barrages. Photo: Häns Kremer

Rumelange et Etzella inversent leur place



Onzième victoire de rang pour Etzella. Le derby à Norden 02 remporté 4-2 est synonyme de première place (honorifique) mais, surtout, de retour en BGL Ligue. Battu à la 85e minute suite à un goal de Pietrasik, Rumelange ne cède pas à la panique. Deuxième de classe, l’USR doit assurer son retour au sein de l’élite face à Mertert/Wasserbillig dimanche prochain.

En signant le 3-2 à vingt minutes du terme, le Mamérois N’Dour pensait avoir mis à terre Canach. C’était mal connaître la Jeunesse qui, comme il y a huit jours face à Kaërjéng, s’est arrachée pour renverser la vapeur (4-3) et empocher la totalité de l’enjeu. Mukendi (80e) et Maquart (88e) sont les heureux élus.



Avec trois longueurs de retard sur Grevenmacher, incapable de faire le plein à Kayl-Tétange et quatre sur Norden, le FCM d’Andrea Fiorani est dans l’obligation de réaliser un sans faute contre respectivement le Swift, Norden et Kay-Tétange. Ce n’est pas impossible. Il reste à passer aux actes tout en misant sur des faux pas de ses concurrents. Voilà qui fait beaucoup.

Ils ont dit

Serge Wolf (entraîneur du Swift): «Il s’agissait d’un beau match, avec du rythme, de l’engagement et de la qualité de chaque côté. Kaërjéng se ménage trois occasions et marque à deux reprises. C’est comme çà. Je n’ai pas grand chose à reprocher aux joueurs. Ils ont crée du danger mais, malheureusement, ils ont manqué d’efficacité dans le dernier geste. Le réalisme était du côté de l’UNK. Mon équipe est quatrième. L’objectif sera de conserver ce classement. Notre adversaire, en gaspillant beaucoup de points ces dernières semaines, nous a permis de disputer un match de gala ce dimanche. Sans ce passage à vide, le Swift ne revenait jamais à trois points.»

David Zenner (entraîneur de Kärjéng): «Il fallait des hommes, des garçons capables de puiser dans leurs derniers retranchements. Ils ont mis de l’énergie de la première à la dernière minute. Je les félicite. Par contre, c’est comme une évidence, la confiance manque cruellement. On va travailler ce secteur au cours des prochains entraînements. Le Swift s’est ménagé beaucoup de possibilités pour marquer… Le match de barrage est quasiment acquis et c’est tant mieux.»

Le point



La 24e journée (dimanche 6 mai à 16h)



