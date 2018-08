Un match avancé de la 3e journée de Promotion d'Honneur s'est joué jeudi soir: Kaërjéng a concédé le nul (2-2) à domicile face aux Blue Boys Mühlenbach.

PH: Käerjéng accroché à domicile par Mühlenbach

Par Vincent Lommel

Ambitieux, l'UNK offrait l’hospitalité à Mühlenbach dont le souci est, sans le crier sur tous les toits, de livrer une excellente campagne... voire davantage si affinités...

Les deux formations comptabilisaient le maximum de points après deux journées. Mené 0-2 dans son stade Um Dribbel à l'heure de jeu suite à des buts inscrits par Cosic (46e) et Rani (58e), Käerjéng a trouvé les ressources morales pour revenir à la hauteur (2-2) de son invité du jour.



Bourgeois répliquait dans la foulée, et... mieux valait deux fois plutôt qu’une (61e et 62e). Quatre minutes de pure folie! On en restera là: 2-2. En cas de succès dimanche, Canach et Bissen reviendront à la hauteur du duo Käerjéng-Mühlenbach, premiers de classe.